La séptima temporada de “El señor de los cielos” llegó en abril de 2019 a Netflix, unos meses después de su emisión en Estados Unidos por Telemundo marcando un antes y un después en el programa por ser la última aparición del actor Rafael Amaya, quien tenía el papel protagónico de la serie como Aurelio Casillas.

Su participación en los últimos episodios de la serie fue mínima, una que ya se extrañaba desde la sexta temporada cuando su personaje quedó en coma tras recibir un disparo en la cabeza. Lastimosamente, solo volvió para grabar la escena de su muerte y algunos flashbacks que se vieron en algunos episodios de la temporada.

A la par, el actor Rafael Amaya despareció de las pantallas y las redes sociales desde abril del 2018, con sus representantes solo agregaron que se debía a una extraña enfermedad, una que al parecer fue el motivo principal del alejamiento del actor en la esfera pública.

Durante ese tiempo, en una entrevista a la revista de People en Español, confesó su estado de salud y lo que pasaría en el futuro con “El señor de los cielos”, aunque hasta el momento la serie sigue estando paralizada en especial por el brote del coronavirus (COVID-19) y la pandemia mundial que este provocó.

RAFAEL AMAYA QUERÍA SEGUIR SIENDO AURELIO CASILLAS

Rafael Amaya quería ser Aurelio Casillas por muchos años más en "El señor de los cielos" (Foto: Telemundo)

Como ya se mencionó anteriormente, el actor Rafael Amaya ha estado desaparecido de la escena pública hace un par de años, aunque recientemente el 21 de agosto se mostró en la cuenta de TikTok de Karla Zamudio haciendo una interpretación de Aurelio Casillas, interpretando su fortaleza y vitalidad que lo caracteriza.

Esto llevó a los fans a preguntarse qué había pasado con el actor luego de padecer histoplasmosis, la extraña enfermedad que se presenta por respirar las esporas del hongo histoplasma capsulatum, derivado del excremento de murciélago, que lo obligó a salir de “El señor de los cielos” en el 2019.

A la par, muchos se preguntan del estado del show. En una entrevista a People en Español del 2018, el actor confesó que su recuperación había sido rápida, y a pesar de que su personaje vivió sus últimos momentos en la séptima temporada, él quería seguir interpretando a Aurelio Casillas por muchos años más.

“Regresé fuerte, hasta me enfermé. Vengo recuperando mi voz normal; antes hablaba como Batman. Son gajes del oficio y estoy muy contento con el resultado”, dijo en su momento a la revista People en Español. Luego, agregó lo importante que fue para él grabar “El señor de los cielos”.

“Me cambió la vida Aurelio y vamos a platicarlo (con Telemundo para grabar más temporadas) y agarrarnos de la mano y seguir viajando juntos. Y si llegó la hora de soltar la mano, pues a soltar la mano, vamos a ver qué pasa. Siempre voy a estar dispuesto a trabajar con los que me dieron la mano cuando estaba tirado. (No) les voy a dar la espalda, decir: ‘Ah, ahora que ya tengo, pues ya no (sigo)’. No puedo, no puedo” finalizó.

Desde entonces, ha seguido su plan de mantenerse a raya en las redes sociales, interactuando lo mínimo posible para pasar este tiempo en cuarentena y esperar a una declaración oficial de Telemundo. No se sabe si el actor y la compañía llegaron a un acuerdo, pero los fans estarían felices de ver nuevamente a Aurelio Casillas vivo y campante.

Lo más probable es que, considerando que el personaje está muerto en “El señor de los cielos”, Telemundo opte por hacer alguna serie spin-off, a menos que utilice algún recurso narrativo para traer de regreso a Aurelio Casillas del mundo de los muertos y poder continuar con el plan original de Amaya de interpretar al personaje por muchos años más.

