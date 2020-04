Ya han pasado siete años desde que se estrenó el primer capítulo de “El señor de los cielos” y hasta el día de hoy sigue siendo una de las narcoseries más exitosas de la última década. La historia original de Telemundo ha logrado calar en miles de fans que durante todos estos años han seguido fielmente el trabajo de Rafael Amaya y todos los actores que han sido parte de esta gran producción.

No cabe duda que esta serie se convirtió en el trampolín para muchos artistas y después de su paso por “El señor de los cielos” se les abrieron muchas puertas para seguir creciendo profesionalmente en este mundo de la actuación.

Viviana Serna es una de las actrices que fue parte del elenco de la serie. En el 2015 fue convocada para que interprete a Cristina Salgado, una de las amantes de “Aurelio Casillas” y finalmente muere a manos de este hombre.

Pero al igual que las otras actrices que han sido parte de la serie de Telemundo, ella guarda muchos buenos recuerdos tras su participación en “El señor de los cielos”.

¿QUÉ DICE VIVIANA SERNA SOBRE EL SEÑOR DE LOS CIELOS?

“Siempre que estaba el personaje al aire las mujeres me pedían todo el tiempo el nombre del labial que usaba porque siempre tenía el mismo color de labios y era un color muy llamativo, muy icónico, como púrpura, y eran tantas las preguntas que tuve que hacer una publicación poniendo el nombre y la marca y ya después en las convivencias con fans y en la calle me encontraba a las mujeres con el labial puesto y decían ‘es que tengo el labial de la Cristina’ y pues nunca imaginamos que fuera como a crear una tendencia el estilo de Cristina en esa época. Hasta el día de hoy me siguen preguntando algunas. Y fue algo muy chistoso y muy inesperado”, cuenta la actriz colombiana, que interpretó a Cristina Salgado durante la tercera temporada de El señor de los cielos.

Cristina Salgado recuerda con mucho cariño su paso por El señor de los cielos (Foto: Telemundo)

¿QUIÉN ES VIVIANA SERNA?

Viviana Serna nació el 26 de agosto de 1990 en Colombia. La actriz es conocida por participar en la serie El Señor de los Cielos , donde ganó popularidad por su papel de Cristina Salgado.

Profesionalmente ha actuado en series como Guerra de Ídolos, Por Siempre Joan Sebastian, Señora Acero, La Viuda Negra y La Madame, las dos últimas de Canal Caracol en Colombia.

Cuenta con un pre-grado de diseño en la Universidad de Los Andes, así como un premio a actriz de reparto en el Scottsdale International Film Festival 2016.

