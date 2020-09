Nunca fue confirmado, pero el romance entre Danna Paola y Eleazar Gómez fue un secreto a voces durante las grabaciones de Atrévete a soñar, la telenovela de Televisa que protagonizaron entre los años 2009 y 2010 y donde la actriz de Élite ganó el apodo de ‘Patito feo’. Desde entonces, los actores han evitado hablar directamente de esos rumores, pero de forma indirecta es otra cosa, sobre todo si toca desatar la polémica.

A principios de febrero, Danna Paola lanzó el tema Sodio, donde habla de un novio al que deja libre para que sea feliz con el hombre que ama y al que medio mundo relacionó con Eleazar Gómez, quien solo unos días después presentó el videoclip de No me puede olvidar, donde menciona “no soy tu Pablo”, un verso que ha sido recogido como referencia a la canción Oye, Pablo, de Paola. Dicho sea de paso, la modelo del video es muy parecida a la actriz.

A principios de septiembre, la relación de antaño revivió en los medios cuando Gómez fue puesto contra las cuerdas en el programa de televisión Hoy, de Televisa, para saber cuál de todas las novias que ha tenido besaba mejor.

En principio, el también cantante dijo que “no he tenido ninguna novia de aquí (del medio artístico)”, aunque casi de inmediato debió reconocer que sí hubo algo con Paola.

“De mis novias ¿quién es la que más rico ha besado? Todas (...) Todas, no les puedo decir quién”, respondió el actor, hoy de 34 años.

En réplica, el resto de panelistas le cuestionaron si el nombre de una de estas novios comenzaba con D. Incluso Andrea Escalona le gritó “la ‘Patito feo’” hasta que Galilea Montijo preguntó “¿Danna?”.

“Todas, todas besan rico. Los caballeros no tenemos memoria”, sentenció Gómez a modo de confirmación, aunque el interrogatorio no terminó allí.

Los presentadores de Hoy le inquirieron cómo había terminado su comentada relación con Danna Paola y si era posible un reencuentro.

“A todo el mundo se le debe volver a hablar (...) Hasta ahorita, la verdad, (no me he peleado) con nadie (del medio artístico). Y si no, sí lo contaría”, señaló.