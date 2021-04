Eleazar Gómez recuperó su libertad luego de haber permanecido varios meses en una prisión de Ciudad de México tras haber sido denunciado, el pasado 5 de noviembre de 2020, por la cantante peruana Stephanie Valenzuela, quien lo acusó de haberla maltratado física y psicológicamente en el departamento que compartían juntos como pareja.

El actor pudo obtener su libertad condicional después de acogerse al procedimiento abreviado; es decir, admitir que sí agredió a la también modelo. De esta manera, pudo recibir una sentencia.

Stephanie Valenzuela condenó las palabras de su expareja Eleazar Gómez tras salir de prisión. (Foto: Instagram / @tefivalenzuela / @eleazargomez333)

BAJO QUÉ CONDICIONES SALIÓ LIBRE

Valenzuela, durante una entrevista con ‘Venga la alegría’, calificó como un día muy importante el hecho de que Gómez reconoció su culpabilidad frente a ella y el juez. Asimismo, dio a conocer qué condiciones deberá cumplir el mexicano de 34 años.

Además, de obtener su libertad condicional por 3 años, deberá:

Someterse a terapia psicológica.

Asistir a firmar en el juzgado cada tres meses.

No tocar el tema ante los medios de comunicación ni en sus redes sociales.

No acercarse ni estar en el mismo lugar que su expareja.

Pagar una indemnización de 420 mil pesos.

Eleazar Gómez fue recluido y su familia lo apoyó con el dinero que recibió en una herencia. (Fotos: Instagram / @eleazargomez).

ELEAZAR GÓMEZ HABLÓ EN SUS REDES SOCIALES

Días después de haber salido libre, Eleazar utilizó sus redes sociales para disculparse públicamente con su Stephanie y también con todas las mujeres a las que haya lastimado en algún momento.

“Soy Eleazar Gómez. Envío este comunicado ya que como varios de ustedes saben, el pasado 25 de marzo, después de 5 meses de estar detenido, obtuve mi libertad derivada de una suspensión condicional del proceso. Ahora que me encuentro en libertad y con más tranquilidad en mi vida, quiero comenzar por ofrecer una disculpa pública a las mujeres que se hayan sentido ofendidas o agredidas de alguna manera por mi comportamiento, quiero dejar muy claro que nunca ha sido mi intención lastimar a nadie”, señala en un video publicado en su perfil de Instagram.

“Especialmente a Stephanie Valenzuela le ofrezco una sincera disculpa desde el fondo de mi corazón por el mal momento que le hice pasar. Hoy después de haber pasado cinco meses muy difíciles en mi vida, les puedo asegurar que además del arrepentimiento y el dolor; crecí, aprendí y recapacité. Ahora estoy en proceso de comenzar a tomar mis terapias y llegar a ser una mejor persona”, añadió.

¿QUÉ DIJO STEPHANIE VALENZUELA?

Tras las disculpas públicas que hizo el actor, la cantante usó su cuenta de Instagram para dar a conocer su sentir mediante una historia. “Yo acá tratando de ser positiva y evitando vomitar. El asco que me dan las leyes y la ignorancia de la gente, Dios dame paciencia”, escribió.

La modelo se pronunció ni bien salió en libertad su agresor Eleazar Gómez. (Foto: Stephanie Valenzuela / Instagram)

Sin embargo, luego publicó un video en la misma red social para señalar que aceptaba lo que había dispuesto el juez que veía su caso. “Creo que ganamos a partir de hoy 25 marzo, nadie va a poner en tela de juicio mi demanda, ni lo que declaré. En honor a la verdad, Eleazar aceptó su culpabilidad y a raíz de eso obtuvo su libertad condicional de 3 años. Yo voy a acatar lo que dijera el juez. No diré si es justo o no, lo dejo en manos de la justicia y si ellos consideraron que esa era medida, me toca aceptarlo. No me arrepiento, hice lo correcto y las invito a que denuncien a dejar este tipo de precedentes para que no les pase a otras mujeres. Por mi parte, voy a seguir mi vida, mis sueños y gracias por estar pendientes y el apoyo recibido”.