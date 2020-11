Eleazar Gómez es un conocido actor mexicano que ha participado en más de una docena de telenovelas, pero que se hizo más mediático por su largo romance con cantante Danna Paola , a quien conoció cuando apenas tenía 14 años y él 24. Hoy este artista está nuevamente en el ojo de la tormenta acusado de golpear y querer estrangular a su actual pareja, la peruana Stephanie Valenzuela , pero no es la primera vez que se encuentra involucrado en un hecho de violencia, ya que anteriormente sus exparejas denunciaron su carácter violento, celos enfermizos y los maltratos psicológicos del que fueron víctima.

DANNA PAOLA

El primer gran romance de Eleazar Gómez fue el que mantuvo con Danna Paola, la exprotagonista de ‘Elite’. La cantante y el actor se conocieron cuando grabaron la telenovela ‘Atrévete a Soñar’, pero debido a la gran diferencia de edad, la también actriz no quería saber nada de él. Sin embargo, este hizo de todo para conquistarla y fue así que meses más tarde se los veía inseparables y muy enamorados. Ambos nunca confirmaron que estuvieron juntos, pero allegados a ambos confirmaron que llevaban una relación tormentosa, pues terminaban y regresaban constantemente.

Pero fue una escena de celos que ‘pintó’ de pies a cabeza a Eleazar, ya que a la salida de un cine un reportero de TV Notas captó a la pareja peleando y hasta se escucha cómo el actor insulta a Danna Paola y la tilda de ‘pe...’ y ‘put...’, mientras que ella lo llama ‘maricón’. Este hecho encendió las alarmas y más de un amigo señaló que la relación entre ambos artistas se tornó tóxica, pues peleaban en todo momento y no había momento en el que estaban en paz.

No fue sino hasta el fin de su relación en la que tanto Eleazar como Danna Paola se sacaron los ‘trapitos sucios’. El primero en lanzar toda su artillería fue el actor, quien negó que haya sostenido un romance con la cantante y dijo que era posesiva, caprichosa cuando no obtenía lo que quería e hipócrita..

Danna Paola no se quedó atrás y dijo que él era violento y celoso en extremo. Dijo también que la manipuló para rechazar varias telenovelas por la misma razón.

Danna Paola y Eleazar Gómez se conocieron en la telenovela 'Atrévete a soñar'





VANESSA LÓPEZ

En el 2017, Vanessa López, una ex reina de belleza de Sonora salió a los medios de comunicación para denunciar a Eleazar por violencia. La modelo sostuvo que en los 10 meses de relación que tuvo con el galán, estos estuvieron llenos de “mucha violencia física, y agresiones verbales”, sobre todo en los dos últimos meses.

Y al igual que ha pasado con Stephanie Valenzuela, este intentó ahorcarla en un ataque de ira. “Hubo cosas muy feas. No lo hice público porque no quería que se hiciera escándalo, pero él hizo escándalo ahora (con su nuevo noviazgo). Una vez llegó la policía y teníamos miedo que se hiciera escándalo pero son cosas que al parecer no le importaban y cuando se enojaba, lo demostraba donde fuera”, dijo a la revista ‘TV Notas’.

Añadió que recibía llamadas amenazantes e insultos por parte de Eleazar, por lo que sus padres tuvieron que intervenir para que deje de acosarla.

Vanessa López y Eleazar Gómez, una relación que terminó en medio de denuncias por maltrato y violencia psicológica

STEPHANIE VALENZUELA

El más reciente capítulo violento en la vida del artista fue el que ha protagonizado con la modelo Stephanie Valenzuela, con quien estaba saliendo desde hace varios meses. Eleazar fue detenido por intentar estrangular y golpear a su pareja y en el que intervinieron vecinos ante los gritos desesperados de la peruana.

Actualmente, Gómez se encuentra detenido y denunciado por violencia física y psicológica, por lo que un fiscal podría mandarlo directo a la cárcel.

Eleazar Gómez y Stephanie Valenzuela cuando todo era felicidad