EN PRIMERA PERSONA. Emily Ratajkowski relata los acosos y abusos a los que fue sometida cuando empezó su carrera en el modelaje. El texto fue publicado en la revista The Cut y rápidamente compartido en las redes sociales por el conmovedor testimonio de la actriz.

Uno de los episodios que relata Emily Ratajkowski profundiza en la depresión que cayó cuando una expareja compartió fotos íntimas de la actriz en redes sociales. “Las imágenes que estaban destinadas solo a una persona que me amaba y con la que me sentía seguro (fotos tomadas por confianza e intimidad) ahora se compartían y discutían de manera maníaca en foros en línea y se calificaban como “atractivas” o “no”", relata la modelo.

"La escritora Rebecca Solnit escribió recientemente sobre el mensaje que viene con el porno de la venganza: "Pensaste que eras una mente, pero eres un cuerpo, pensaste que podrías tener una vida pública, pero tu vida privada está aquí para sabotearte, pensaste que tenía poder, así que déjanos destruirte “. Me habían destruido. Había perdido cinco kilos en cinco días y una semana después se me cayó un mechón de cabello, dejando un círculo perfectamente redondo de piel blanca en la parte posterior de mi cabeza”, agrega.

La modelo también cuenta que en el 2012 fue agredida sexualmente por el fotógrafo Jonathan Leder. “No recuerdo que me besará, pero sí recuerdo que sus dedos de repente estuvieron dentro de mí. Más y más fuerte y empujando y empujando como si nadie me hubiera tocado antes o desde entonces. Podía sentir mi forma y mis crestas, y realmente dolía mucho. Llevé mi mano instintivamente a su muñeca y saqué sus dedos de mí con fuerza. No dije una palabra. Se puso de pie abruptamente y se escabulló silenciosamente hacia la oscuridad por las escaleras”. Emily Ratajkowski tenía sólo 21 años cuando eso sucedió.

El texto termina con una reflexión alentadora sobre estas experiencias dolorosas. “A fines del año pasado, Jonathan publicó otro libro de fotos mías, este de tapa dura . A menudo me he parado en mi cocina y me he contemplado en la gran pieza de Richard Prince, contemplando si debería venderla y usar el dinero para demandar. Podría intentar obligarlo a dejar de producir sus libros; Podría enredarlo en una pelea legal que nos agota a los dos, pero no estoy convencido de que gastar más de mis recursos en Jonathan sea un dinero bien gastado. Eventualmente, Jonathan se quedará sin Polaroids crujientes “invisibles”, pero yo seguiré siendo la Emily real; la Emily que es dueña de la gran artista Emily, y la que también escribió este ensayo. Ella continuará forjando el control donde pueda encontrarlo”. Puedes leerlo aquí.