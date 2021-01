Carlos Alberto Pérez Ibarra, más conocido como ‘Capi’ Pérez, es un reconocido comediante y presentador de televisión mexicano que con su carisma se ha ganado el cariño de la gente con su programa “La Resolana”, transmitido por TV Azteca.

Debido al éxito que ha alcanzado, este personaje de 34 años, que se casó en abril de 2018, se animó a contar a qué se dedicaba antes de llegar al mundo del entretenimiento.

Cuando se encontraba trabajando en Guadalajara, fue descubierto por un productor de Tv Azteca. (Foto: Capi Pérez / Instagram)

HIZO DE TODO

Durante una entrevista con Yordi Rosado contó que antes de llegar a la televisión, se dedicó a realizar todo tipo de actividades para obtener sus primeras ganancias, aunque reconoció que no era del todo honesto.

“Cuando era repartidor de volantes, recuerdo que trabajaba deshonestamente porque agarraba un bonche como de 40 y lo aventaba en un buzón. Después, trabajaba vendiendo de casa en casa, tocando las puertas y vendiendo cuchillos, rastrillos encendedores. En aquel tiempo me iba muy bien, yo creí que toda mi vida iba a ser vendedor”, reveló.

Como no le iba nada mal comenzó a darse cuenta de que le gustaba las ventas. Tras ello, se fue con unos tíos a Estados Unidos y ya instalado en Los Ángeles trabajó en un mercado vendiendo fruta al por mayor. “Era cajero y vendedor, me daban chamba con visa de turista”.

El presentador está agradecido con la vida por la oportunidad que se le ha presentado y supo aprovecharla. (Foto: Capi Pérez / Instagram)

ESTUDIÓ EN LA UNIVERSIDAD

Regresó a su natal Aguascalientes, en México, y estudió mercadotecnia, graduándose en la Universidad Autónoma de esa ciudad, pero tenía que generar ingresos y no se quedó con los brazos cruzados.

Es así como pone un negocio de burritos, vendía coches y era maestro de inglés.

Él agradece a todo los que estuvieron a su lado desde antes de que sea famoso. (Foto: Capi Pérez / Instagram)

LE LLEGA LA OPORTUNIDAD

Un día, un amigo le propone ir a un casting en Azteca Aguascalientes, a lo que él acepta. Es así como se presentan para un programa grupero llamado “Échale primo”. “Como a las dos semanas me dijeron: ‘Ya te quedaste. Necesito que te presentes aquí con ropa vaquera porque no hay presupuesto y te queremos ver en el Fiesta Americana el jueves porque vas a entrevistar a Grupo Pesado’. Eso fue lo que hice en mi carrera”.

Contó que la primera vez que estuvo frente a cámaras se encontraba muy nervioso y más porque iba a entrevistar a alguien que admiraba. “Ver ahí a Beto Zapata todo hermoso, con su pecho de palomo, que olía a esa Polo verde de señor, y yo todo pend*** ahí con mi sombrero que me prestaron. Esa fue la primera experiencia. De hecho, años después platiqué con Beto Zapata y él muy amable me dijo: ‘Sí me acuerdo, estabas muy pend***, la neta’”, contó ‘Capi’.

Pérez dijo que debido a que el contenido de todo tipo que hacía era bueno, llamó la atención de productores en México. Para ese entonces, trabajaba en Guadalajara, en Azteca Jalisco, y lo llamaron de la capital para decirle. “Vente como reportero en un programa que se llama ‘Los del 7’, un programa que fracasó horrible, donde yo hacía reportajes”.

Es así como se va a Ciudad de México, pero la noticia no alegró mucho a la madre del presentador y comediante, pues temía que le asara algo. “Nadie de mi familia había venido al DF. Yo nunca en mi vida había venido al DF, llegué directo a chambear. Cometí la pend***** de rentar un departamento que decía ‘A 15 minutos de TV Azteca’, pero era en el Ajusco, pasando los gotchas. Ahí vivía yo, en un cuartito, la cama ni siquiera tenía nada de sábanas, sólo estaba un colchón todo miado”.