“Enamorándonos”, programa de la televisión hispana UniMás en Estados Unidos, conducido por Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda se encuentra desde hace varios días en medio de una gran polémica. Los seguidores se han cuestionado la veracidad de lo que sucede en el programa luego de la presencia de un invitado.

¿Qué pasó? El reality show recibió varios cuestionamientos del público luego de la participación de Diego Darío, quien dramatizó hace dos años uno de los casos que presenta la doctora Ana María Polo en su programa Caso cerrado. Desde entonces, una lluvia de críticas empezó a circular en las redes sociales.

Enamorándonos, programa de UniMás. Foto: UniMás

La polémica ha llegado a tal extremo que el programa se vio en la necesidad este lunes de compartir en las redes sociales un breve comunicado en el que, a través del propio testimonio de Darío, aclara lo sucedido para frenar las dudas de los seguidores.

“Sabemos que muchos seguidores han estado cuestionando la participación de Darío en otro show, hace unos años atrás, y hoy quiso aclararles qué es lo que hay detrás de ello y su verdad. Tomamos en cuenta sus comentarios y no quisiéramos que sigan cuestionándose la veracidad de lo que sucede día a día en Enamorándonos USA“, se escribió en el perfil de Instagram oficial del programa que tiene 120,000 seguidores.

A través de un video, el participante de “Enamorándonos USA” negó que lo vivido en el programa de UniMás sea ficción como algunos seguidores se han apresurado a asegurar luego de conocer que también participó en Caso cerrado.

“No soy un actor, nadie me pagó para hacer eso. Enamorándonos es un programa real al 100 por ciento, te da la oportunidad de buscar el amor de diferente forma”, dijo en el video Instagram.

Enamorándonos, programa de UniMás, recibió críticas de sus seguidores. Foto: UniMás

Diego Darío reconoció que efectivamente participó hace dos años en el programa que presenta Ana María Polo y aclaró cómo fue que terminó participando en el show.

“Lo que pasó con la doctora Polo pasó hace mucho tiempo, fue una vez y yo estaba de intérprete de una historia de alguien más, historia que no es mía real”, explicó.

“Dan un bonus a la persona normal que quiere hacer un poquito de dinero. La historia es real, solamente que necesitan a alguien que la explique, muchas veces llaman a personas, no todo el mundo sabe”, agregó Darío por medio de su perfil de Instagram.

Foto: Instagram de Enamorándonos

CASO CERRADO

Muchas veces se ha cuestionado si los casos presentados en el programa conducido por Ana María Polo son reales, ante esto la doctora salió a aclarar a situación de los que se vive en el show.

En una entrevista con People en Español, explicó todos los casos que se presentan en su programa son reales sin embargo muchas veces tienen que ser representados por personas ajenas al conflicto ya que los protagonistas reales algunas veces prefieren no mostrar su identidad, de ahí que Darío haya participado en el programa.

“Todos los temas que se tratan en el programa son reales y son casos que han ocurrido. Lo que sucede es que algunas personas prefieren no mostrar su identidad y por esta razón va otra persona y lo representa. Esto es algo que he dicho antes y he tratado con mucha transparencia siempre”, dijo en la entrevista.

“El objetivo principal de Caso cerrado es mostrar temas y situaciones cotidianas que además de entretener, eduquen al público. Queremos mostrar problemáticas que dejen una moraleja y una enseñanza sobre cómo desenvolverse ante una situación de conflicto de manera correcta, sobre todo en el campo legal”, agregó Ana María Polo.