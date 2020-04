Netflix anunció este martes en un comunicado que ha comprado la película “Enola Holmes” que protagoniza Millie Bobby Brown, quien alcanzó la fama gracias a la plataforma digital y la serie “Stranger Things”.

“Enola Holmes”, una historia de detectives que toma como premisa el mundo de Sherlock Holmes, también incluye en su reparto a Henry Cavill, Helena Bonham Carter, Sam Claflin, Adeel Akhtar, Fiona Shaw, Frances de la Tour, Louis Partridge, Burn Gorman y Susan Wokoma.

Basada en las novelas juveniles escritas por Nancy Springer, “Enola Holmes” narra la historia de Enola, la hermana pequeña de Sherlock y Mycroft Holmes.

Esta inteligente y valiente joven decide emprender una aventura en solitario cuando su madre desaparece sin dejar rastro.

Harry Bradbeer, ganador de dos Emmy por su trabajo tras las cámaras en la serie “Fleabag”, será el director de esta película que ha escrito Jack Thorne, quien ha trabajado como guionista en series como “His Dark Materials”, “National Treasure”, “Skins” o la inminente “The Eddy”.

Legendary Entertainment ha producido esta cinta que se podrá ver en Netflix en todo el mundo salvo en China.

Convertida en toda una estrella por “Stranger Things” pese a que solo tiene 16 años, Millie Bobby Brown, que además de la protagonista será también una de las productoras de “Enola Holmes”, estrenó el año pasado la cinta “Godzilla: King of the Monsters” y, a la espera de la reapertura de los cines por la crisis del coronavirus, en noviembre tiene previsto presentar “Godzilla vs. Kong”.

"Stranger Things", una de las series más importantes de Netflix, desveló su tercera temporada en julio de 2019.

Sin embargo, su cuarta tanda de episodios probablemente se vea afectada por el parón en los rodajes en Hollywood, tal y como dijo recientemente en Instagram el actor David Harbour, quien dejó entrever que esa nueva temporada apuntaba a estrenarse a comienzos de 2021 pero que, debido a la pandemia, es muy posible que se retrase.

