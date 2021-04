Enrique Guzmán recurrió a las redes sociales para pronunciarse sobre los señalamientos de su nieta Frida Sofía. El padre de Alejandra Guzmán dijo estar preocupado por la “estabilidad mental” de la joven.

“Me preocupa mucho la inestabilidad mental de Frida Sofía y lo estúpido de Gustavo Adolfo, un hombre que me conoce perfectamente”, escribió en su cuenta de Twitter e Instagram.

Tras su mensaje, el periodista Gustavo Adolfo Infante se pronunció e hizo una aclaración al cantante mexicano. “Yo al señor Guzmán le quiero responder con el respeto y admiración que le he tenido toda la vida. Enrique yo no lo dije, yo soy un reportero, yo voy a preguntar, yo no escribí un guion de una película, yo hice una entrevista. Yo me comprometí con una carrera que se llama periodismo. Y si una persona como Frida Sofía da una declaración de esa magnitud no tengo por qué taparla, estaría cometiendo un error, y si tú cometiste un ilícito creo que tienes que responder”.

Como se recuerda, en una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofía reveló que su abuelo, el también músico, Enrique Guzmán, abusó de ella cuando tan solo tenía cinco años.

“Siempre fue muy abusivo, mira me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo. Me daba miedo. Me hizo cosas feas”, declaró previo a revelar su verdad.

“¿Qué te hizo?”, preguntó el periodista. Ante ello, la joven manifestó entre lágrimas: “Me manoseó desde los cinco años”.

Frida sostuvo que lo que le hizo su abuelo nunca se lo dijo a nadie porque por mucho tiempo pensó que eso estaba bien. “Es que sabes qué es lo más asqueroso de todo, cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiera y pues a esa edad no tienes ni idea, no tienes conciencia entonces se vuelve algo”, reveló.

