Los premios Latin Billboard 2020 se iniciaron a las 7 de la noche de este miércoles desde la arena deportiva del BB&T Center, en Miami, Estados Unidos. Y en esta edición, Enrique Iglesias fue elegido como el “Top Latin Artist off all Time”, premio que hace honor a sus 25 años de trayectoria musical.

Para el momento de la premiación, Pitbull fue quien dio unas palabras a Iglesias, quien se encontraba sentado entre el público.

“Hay muchos en la industria de la música que hacen lo propio, pero no todos pueden llegan al nivel de tener una carrera llena de éxitos, éxitos y más éxitos. Es un honor para mí presentar el Top Latin Artist of all Time, Enrique Iglesias”, afirmó el cantante cubano.

De inmediato, el español se paró, abrazó a su acompañante, dejó la mascarilla en su asiento, saludó a la audiencia y tomó su premio.

Iglesias se veía evidentemente emocionado. “Es un premio muy especial y la verdad es que no he escrito nada. Así que cualquier cosa que digo, por favor, perdónenme si me confundo. Quiero agradecer a los premios Billboard por este premio, a mi equipo, a mi buen amigo Pitbull", afirmó sonriéndole a su colega.

"Quiero dar la hora buena a todos los artistas que están aquí esta noche. Quiero decirle a todos mis fans que gracias por el apoyo a lo largo de mi carrera y los extraño muchísimo, espero ya pronto verlos... Que se cuiden y que la energía sea positiva”, concluyó el intérprete de “Dónde estás corazón”.

