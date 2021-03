Erik Rubín conversó con el youtuber “Escorpión Dorado” y se refirió a las relaciones sentimentales que mantuvo. Por primera vez, el cantante mexicano y actual esposo de la conductora Andrea Legarreta relató cómo fue el triángulo amoroso con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán.

El exintegrante de la agrupación Timbiriche contó que primero empezó una relación con Paulina Rubio, sin embargo, en ese momento la cantante tenía novio.

“Paulina después de ser amigos fuimos algo más, yo tenía como 18 o 19 años. Entonces la Pau y yo empezamos a tener nuestra conexión, pero ella tenía novio y yo me clavé muy cabrón. Paulina me decía que su novio era a toda madre y que no lo podía mandar a la chingada”, contó Erik Rubín.

Al conocer los sentimientos de Paulina, el cantante decidió darse una nueva oportunidad en el amor y conoció a la intérprete de “Mala hierba”, por lo que ambos comenzaron un noviazgo. “En el inter empecé a salir con la Guzmán, no teníamos nada formal y entonces saliendo con la Guzmán se empezó a convertir en algo más en forma. Me iba de gira, veía a la Pau, regresaba y veía a Ale y ya después la Ale quiso formalizar y nos volvimos oficiales”, recordó.

Erik Rubín narró que Paulina Rubio siempre supo que veía Alejandra Guzmán y que un día la Chica Dorada le mencionó que había terminado con su novio para empezar un noviazgo con él. “Un día llega Paulina y me dice que ya podíamos andar porque ya había cortado a su novio y yo le dije que Alejandra era a toda madre y que no la puedo mandar a la chingada, le aplique la misma”.

El cantante le confesó a Rubio que iba a terminar su relación con Alejandra Guzmán para estar con ella, pero todo salió mal. “Una vez ya a Paulina le dije que ya la iba a cortar (a Alejandra Guzmán), llegando de gira me fui a casa de Alejandra y al otro día nos íbamos de gira, llega Paulina en el aeropuerto y me dice que donde andaba, que me vio salir de la casa de Alejandra que estaba parada afuera de la casa y no me quedó de otra más que decidir y me decidí por Paulina”, dijo

Finalmente, Rubín reveló que Alejandra Guzmán sí se enteró que también tenía algo con Paulina Rubio. “Alejandra si se enteró de Paulina porque llegué de gira, echamos pasión y le dije que me pasara los cigarros y entre los cigarros saca una notita de Paulina. Le dije que Pau no me dejaba de acosar y desde ahí ya se las olía. Todo terminó con un par de bellísimas canciones”.

