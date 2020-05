La reconocida actriz mexicana Erika Buenfil viene dando de qué hablar luego que se animara a revelar cómo conoció a Luis Miguel, con quien mantuvo un romance hace más de 15 años. Durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, la artista mexicana calificó de “muy padre” lo que vivió con el intérprete de “La incondicional”.

“Sí me aventé ahí, bien padre... fue fantástico. Me fue bien, yo muy bonita, bonita (...) Todavía no había nacido Nicolás, o sea, estamos hablando de casi 16 años, Nicolás tiene 14, más el embarazo, pero lo bailado, quién me lo quita", dijo la actriz.

Según contó Erika, el primer encuentro con el cantante fue de manera accidental en Monterrey, cuando ella acudió a uno de sus conciertos. “No me quería quedar sin ver a Luis Miguel. Era muy curioso (...) Sí sabía del impacto y lo que era Luis Miguel, pero hasta ahí”, narró.

Erika reveló que cuando llegó al concierto, reconoció a uno de los músicos del escenario y lo saludó, pero Luis Miguel pensó que le hablaba a él. “No me había dado cuenta que él me había visto en el escenario cuando yo hice este movimiento (levantar la mano para saludar), pero para saludar al músico”, mencionó.

Tras ese encuentro casual, personal de “El Sol” se comunicó con Buenfil para decirle que el cantante quería salir con ella; sin embargo, la actriz no podía creerlo y pensaba que era una broma hasta que Luis Miguel le cantó uno de sus temas musicales.

“Me vuelve a sonar el teléfono y me dicen que era de parte de él para invitarme a cenar, y dije: ‘Ya Toño por favor, porque mi hermano es muy bromista, y no voy a ir, no estén jodiendo’. Vuelve a sonar el teléfono y canta: ‘Amor, amor, amor’”, relató la actriz.

Finalmente, Erika sostuvo que no le queda duda que si vuelven a encontrarse se saludarían con cariño. “No, ahí quedó, finalmente yo hago mi vida, él también la de él. Sé que algún día me lo encontraré y me va a saludar con mucho cariño y yo a él, ya estamos señores, los dos”, concluyó la artista mexicana.