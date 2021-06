El recordado actor Andrés García quien ha protagonizado muchas telenovelas a lo largo de su trayectoria, actualmente no solamente vive alejado de las pantallas y de las historias que han cautivado durante varias décadas a miles de seguidoras, sino que ahora también vive alejado de las personas y disfruta de su soledad en México; es decir, se convirtió en un ermitaño.

MÁS INFORMACIÓN: Andrés García y su rol en el mundo de los melodramas

Cabe precisar que una de las últimas producciones que realizó el actor nacido en Santo Domingo fue “El cuerpo del deseo” entre el 2005 y 2006; sin embargo, luego de haber dedicado muchos años de su vida a interpretar roles en telenovelas consideró necesario aislarse en Acapulco.

Esto se da en el marco de la pandemia por el coronavirus donde en varios países de ha establecido una cuarentena obligatoria para contrarrestar los contagios; sin embargo, el actor vive sus días apartado de la sociedad e incluso de su pareja, Margarita Portillo.

Andrés García y Margarita han estado juntos hace más de 20 años (Foro: Ventanenado)

SU SALUD

Andrés García brindó una entrevista al programa ‘Ventaneando’ donde reveló detalles de su vida actual alejado de todo el mundo en las playas de Acapulco. Uno de los puntos tratados fue el referente a su salud donde recordó que se sometió a una operación a la columna vertebral.

“Yo te podría decir que estoy mejor, puedo caminar un poco pero cuando puedo uso el bastón porque la operación que me hicieron fue muy grande. Antes no podía caminar sin bastón, pero ahora ando caminando sin bastón pero no me puedo confiar”, expresó.

Sobre lo último, comentó que han sido tres o cuatro veces que se ha caído. En la misma línea, precisó que ya no desea regresar a un hospital, pues, eso le aterra.

“Lo que quiero es sentir que voy mejorando y sí voy mejorando”, dijo.

La telenovela mexicana tuvo como pareja protagónica a Andrés García y Laura León en los papeles de Javier Duarte Cortés y Yolanda Jiménez, quienes son padres de Jéssica y María Rosa, cuyas interpretaciones estuvieron a cargo de Anahí y Marisol Mijares, respectivamente. (Foto: Televisa)

¿POR QUÉ SE VOLVIÓ ERMITAÑO?

Pese a haber tenido mucha fama y llegar a ser considerado como uno de los actores más importante de las telenovelas mexicanas, García reveló cuáles fueron los motivos que lo obligaron a refugiarse en su soledad.

“Yo ya hace muchos años me convertí en un ermitaño, desde que decidí que Margarita viviera en su casa y yo en la mía, vengo siendo un ermitaño”, expresó.

Resaltó también que cuando aún se podía salir se relacionaba con algunas personas y conversaba durante varias horas al día, pero desde que llegó la pandemia ya no lo hace.

“Con el tiempo y con la vejez uno se cansa de escuchar a gente que habla tonterías, se le va acabando la paciencia, no quiere hablar con gente tonta, se va quedando solo. Estoy aquí, no me puedo quejar pero tengo la alberca, la playa, es porque aquí vivo hace muchos años”, finalizó.