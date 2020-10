SE PRONUNCIA. Ernesto Pimentel se refirió a la decisión de la Corte Superior de Justicia de Cusco de prohibir la emisión de 'La paisana Jacinta’, programa humorístico interpretado por Jorge Benavides. El también cantante se pronunció en medio de una conferencia de prensa en la que anunció que este sábado ‘El Reventonazo de la Chola’ celebra sus trece años al aire.

Tras la consulta, la figura de América Televisión se mostró esquivo ante el tema y dejó en claro que no iba a cuestionar al Poder Judicial.

“Quisiera decir que nunca he referido en ningún término negativo a Jorge (Benavides), ni a él como persona y siempre he mantenido mi distancia con el tema de ‘La Paisana Jacinta’ y me voy a mantener. Yo no puedo cuestionar al Poder Judicial, parte de la regulación es el respeto a las leyes y a las normas”, dijo.

Asimismo, el conductor de televisión hizo hincapié en algunas diferencias que existen entre su personaje, el de “La Chola Chabuca” con el personaje interpretado por Jorge Benavides.

“La Chola Chabuca nunca ha sido sometida, nunca ha permitido que la empujen, que le peguen, ni he hecho nada que yo considere -desde el punto de vista creativo- algo que pueda afectar a la mujer andina”, comentó.

En otro momento, Pimentel resaltó la importancia de la autorregulación en el humor. “Amo tanto mi trabajo que lo defiendo con mi trabajo. El humor tiene una deuda con la sociedad peruana. Yo creo en la autorregulación. No podemos ser indolentes a lo que estaba bien antes y hoy no lo es”, acotó.

Ernesto Pimentel celebrará este sábado y por todo lo alto el trigésimo aniversario de su programa “El Reventonazo de la Chola”, que se emite todos los sábados a las 7 p.m. por la señal de América Televisión.

