Palmira Ruiz, la modelo mexicana de Oaxaca, ha estado en la boca de todos por una severa acusación. Al parecer, algunos de sus más cercanos contactos han declarado que la ganadora de Miss Global México 2019-2020 es racista y homofóbica, teniendo comentarios desatinados para las personas afrodescendientes y con la comunidad LGTB.

Todo comenzó cuando en enero del 2020, en el certamen de belleza Miss Global 2019, se declaró como ganadora a Palmira Ruiz luego de algunas irregularidades en el evento. Frente a todo el mundo, Jesenia Orozco, la representante colombiana, acusó al concurso de belleza de fraude, alegando que algunos ejecutivos pagaron mucho dinero para que Ruiz salga ganadora.

El evento finalizó sin una votación final y se declaró por unanimidad a la Miss de República Checa, obligando a todas las demás concursantes a salir de sus hoteles por seguridad. A poco más de un año de aquello, la ex-maquillista oficial de Palmira Ruiz en ese concurso, se presentó al programa “Chisme No Like” para hacer una grave acusación.

Ella presentó una serie de audios donde se escucha a Palmira Ruiz hacer comentarios racistas y homofóbicos contra las demás concursantes, audios que Diana guardó y ahora revela porque la modelo la maltrató en su trabajo y porque le terminó debiendo algo de dinero. ¿Quién es Palmira Ruiz realmente y cómo se convirtió en modelo?

¿QUIÉN ES PALMIRA RUIZ, LA MISS MÉXICO ACUSADA DE RACISMO Y HOMOFOBIA?

Hubo un escándalo en Miss Global 2019-2010, y Palmira se mandó hacer una corona igual como si hubiera ganado (Foto: Twitter)

Palmira Ariadna Ruiz Vigueras tiene 27 años de edad y es conocida principalmente por ser Miss Globe Oaxaca 2019. Ella nació en la ciudad de Huajuapan de León Oaxaca, y desde muy pequeña tuvo dotes artísticos. Aprendió ballet clásico y empezó a modelar desde pequeña, pero eso no le impidió estudiar Ciencias de la Comunicación, carrera donde porta una licenciatura.

Ella fue designada con el título de Miss Globe Oaxaca por el director estatal Felipe Arturo Díaz García el 5 de mayo del 2019, abriéndole las puertas a otras competiciones oficiales de Miss Global. Palmira Ruiz también ha tenido un amplio recorrido en los medios de comunicación locales, participando en varios canales de televisión de México.

Entre ellos se encuentran TV Azteca Oaxaca, TV Azteca Puebla, MVM Noticias Oaxaca, UltraTelevisión Puebla, entre otros, donde ha participado conduciendo programas de televisión y en algunos escenarios de su ciudad natal, destacando su participación en el auditorio de Guelaguetza por el pre-concierto de Donají la leyenda en 2018.

Palmira Cruz es modelo y conductora de televisión (Foto: Twitter)

Más allá de eso, Palmira es muy reservada con su vida personal, por lo que no se sabe mucho más de ella por sus redes sociales. Usualmente suele publicar estados de actualización para sus perfiles o fotos de sus trabajos, pero no ha compartido más información personal que la ya mencionada en este artículo.

Hasta la fecha, Palmira no ha brindado declaraciones públicas sobre las acusaciones en su contra. Diana ha presentado su denuncia frente a las cámaras de “Chisme No Like” para denunciar el abuso laboral que vivió mientras trabajaba con la presentadora de televisión, incluyendo algunos audios donde se le escuchan comentarios racistas y homofóbicos:

Diana, la maquillista de Palmira, reveló audios comprometedores de la modelo (Foto: Twitter)

“Ya me tiene hasta la madre esta p***, los de Univisión hablándome a las 3 de la mañana, ella dijo que porque tu novio, neta le tiene que valer, yo necesito que alguien le responda a la p*** de la pinche República, la negra esa de la República Dominicana. Ese día hablando con Ramiro, y tirándome m*** en esa publicación, estoy enfadada con Redes porque no están haciendo nada”, se puede escuchar en el primer audio.

“Ve su cara de p*** maldita que según se convirtió en viral, es una p*** gata… Está en una entrevista con Univisión, obviamente está mandando a sus pinches gays para defenderla”, comentó Ruiz en el segundo audio. Estas pruebas pueden escucharse en el minuto 9:30 del programa de 2 de febrero del 2021.