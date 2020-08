“Esmeralda” sigue siendo hoy en día una de las telenovelas mexicanas más vistas en toda latinoamérica, transmitiéndose hoy en día en algunos canales para nuevas audiencias. Actualmente, el mundo está en una pandemia por el coronavirus (COVID-19) y las televisoras han aprovechado para traer novelas del pasado y tener contenido a toda hora en sus parrillas.

A la par, la popularidad de Leticia Calderón también ha progresado con los años. Desde su debut en 1983, la actriz mexicana ha sabido imponerse de la mano de Televisa como una de las actrices más reconocidas en el mundo del espectáculo, teniendo diversos papeles protagónicos y siendo amada por sus seguidores al rededor del mundo.

En “Esmeralda”, ella dio vida a Esmeralda Peñarreal de Velasco, una joven ciega abandonada en su nacimiento e intercambiada por José Armando, otro niño nacido ese mismo día interpretado por Fernando Colunga. El destino los unió para enamorarse uno del otro, con un final feliz que a muchos alegró el día de su boda.

Sin embargo, quien no estaba de acuerdo con esto era la misma Leticia Calderón, que intentó cambiar el final de la telenovela pero no lo logró. ¿Qué pasó exactamente entre ella y el actor para pedir un cambio tan repentino? Univisión tiene la respuesta, pero parece ser que no es lo que todos creen sobre los actores.

¿POR QUÉ LETICIA CALDERÓN QUERÍA CAMBIAR EL FINAL DE “ESMERALDA”?

Leticia Calderón quería cambiar el final de "Esmeralda" para que no tenga uno feliz con Fernando Colunga (Foto: Instagram)

Como muchos recuerdan, durante el transcurso de “Esmeralda” José Armando y Esmeralda se enamoran en una excursión de los Peñarreal, y su amor evoluciona hasta tal punto que quieren casarse a como de lugar. A esto se le agrega que Esmeralda recupera la vista y Jose Armando la pierde, aunque solo momentáneamente.

A pesar de que en el transcurso de la novela los Peñarreal reconocen a como su hija y tener el mismo apellido que su gran amor, José Armando y Esmeralda se casan, teniendo así uno de los finales felices más recordados de la televisión mexicana, con la pareja siendo ovacionada por sus amigos y familiares en la boda.

No obstante, este final estuvo a punto de ser cambiado por la misma Leticia Calderón. En el programa Mentiras y Verdades de El Canal de las Estrellas por los 50 años de la telenovela, la conductora Verónica Castro conversó con la actriz sobre este tema, a lo que ella confirmó que la información era verídica y no se trataba de un simple rumor.

Lo que si aclaró es que no se debía a un conflicto con su co-protagonista Fernando Colunga. Ella no quería que Esmeralda se terminara casando con José Armando porque para ella era importante mostrar el “amor verdadero” en la historia, como menciona Univision, y estaba muy incómoda con el resultado que le dieron los guionistas.

Leticia Calderón quería cambiar el final de "Esmeralda" para que no tenga uno feliz con Fernando Colunga (Foto: TLN)

Para ella, Fernando no se merecía a Esmeralda porque había tenido muchos desaires a lo largo del desarrollo de la historia, y creía firmemente que su personaje no lo perdonaría tan fácilmente como lo hizo en el programa. Al final, su petición fue rechazada, dando comienzo a los rumores del conflicto entre los actores.

Leticia Calderón también confirmó años después que, si bien no hicieron una gran amistad con Fernando, no le guardaba rencor de mucho menos. “El hecho de que no seamos ‘intimachos’, y que no le platique mi vida ni él me platique de la suya, no quiere decir que nos llevamos mal”, comentó en el programa “Suelta la Sopa”.

