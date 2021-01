Ricky Martin es un cantante puertorriqueño nacionalizado español, que enamoró a miles de jovencitas desde que inició su carrera musical como vocalista del grupo Menudo, allá por los años 80. Si bien, muchas mujeres soñaban con el también actor, quien era considerado uno de los hombres más bellos del mundo, no supieron cómo reaccionar cuando el artista hizo pública su homosexualidad en 2010. Actualmente, está casado con el artista de origen sirio Jwan Yosef y tiene dos hijos.

Sin embargo, muchos años antes de que el boricua revelara sus preferencias sexuales, él tuvo un romance con la presentadora Rebecca Alva, quien se animó a contar cómo fue aquella relación que aún recuerda con cariño y cómo al inició recibió muchas críticas porque ella era seis años mayor que él.

La presentadora se animó a contar su romance con el artista boricua. (Foto: Rebecca Alva / Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON?

En una entrevista con Yordi Rosado, la famosa dio a conocer que en un principio ella y Ricky Martin llegaron a ser vecinos. Como el cantante quería rentar una propiedad y no tenía a nadie que le recomendara, Rebecca terminó siendo su aval. “Lo digo de manera divertida y muy amorosa porque mi única propiedad era el coche; entonces, fui su aval para que la señora le rentara el departamento”.

Asimismo, dio a conocer cuáles fueron las cualidades que la enamoraron del artista. Destacó su sencillez, su inteligencia, ser una persona que no se dejaba abrumar por la fama y ser alguien muy seguro de sí.

EL ROMANCE EMPEZÓ

“Nosotros nos enamoramos siendo amigos, fuimos amigos mucho tiempo y nos encontramos en la vida, fue como un clic (…) Se dio solito”, manifestó Alva, quien precisó que su romance inició luego de que Ricky Martin dejara Menudo y comenzó a vivir en México para hacer teatro y televisión.

Contó que desde el momento que comenzaron su relación siempre estuvieron juntos y cuando llegaba el momento de las giras del cantante siempre pensaba que iba a llegar a su fin por el tema de la distancia, pero no fue así.

“Éramos un hombre y una mujer totalmente convencidos de querer hacer una vida juntos (…). Fuimos una pareja sólida que como todas las parejas soñó en conformar una familia, en estar unidos, estar juntos porque estábamos perdidamente enamorados”, dijo hace una década al programa radial mexicano PH, según publicó People en español.

EL FIN DE SU RELACIÓN

Aunque sentían mucho amor, el final llegó y no precisamente por la homosexualidad del artista, quien le contó a Rebecca Alva tiempo después de su rompimiento sobre su opción sexual. “No sabía cuando era su novia; porque mientras yo era su novia, él tampoco lo sabía [que era gay] (…). Las razones por las que terminamos ustedes las conocen, fue entre la distancia y no ponerte de acuerdo [en que] si tienes los hijos, dónde los vas a educar, y no tener ya un proyecto de vida en común. Nunca tuvo que ver con el tema que actualmente se maneja (…). Terminamos hace siete años y si después de este tiempo que estuve con él tomó una decisión o un camino diferente, yo lo respeto”.

Contó que tras el fin de su romance siguieron siendo amigos y en una plática Ricky Martin le confesó que era homosexual, por eso cuando el artista reveló al mundo su opción sexual, la noticia a ella no le sorprendió.

“Cuando él lo dijo para mí no fue ninguna sorpresa, yo ya lo sabía. No es que estuviera con él -como dicen- de novia. A veces pienso, ¿y qué importa si lo sabía o no? ¿Y qué importa si resulta que te enamoras perdidamente de una persona que tiene otra preferencia sexual, pero es fiel y te respeta?”, según People en español.