Dulce María regresa a las pantallas y lo hará a través de Telemundo en la serie “Falsa identidad” 2 que se estrenará el próximo 22 de septiembre. La exintegrante de RBD no puede estar más feliz, ya que este nuevo personaje es un gran reto en su carrera artística y le ha permitido experimentar cosas muy nuevas que la han llenado de mucha satisfacción.

Pero las alegrías no quedan ahí, ya que la también cantante se siente muy honrada por la llegada de la música de RBD a las diversas plataformas musicales y por si fuera poco, en unos meses se estrenará como mamá.

Dulce María se ha puesto en los zapatos de ’Victoria Lamas’, ‘un personaje muy diferente’ a todo lo que había hecho hasta ahora, ya que hasta clases de disparo ha tenido que llevar para lograr interpretar a la perfección a esta mujer aguerrida.

¿QUIÉN ES EXACTAMENTE DULCE MARÍA EN FALSA IDENTIDAD 2?

Dulce María empezó su carrera desde que era muy pequeñas, pero fue la década del 2000 que logró alcanzar mucha popularidad y fama internacional con su personaje de ’Roberta Pardo’ en la telenovela juvenil “Rebelde” y por ser parte del exitoso grupo de pop mexicana RBD.

La artista le dio una entrevista a la revista HOLA! USA y ha contado que ha significado para ella ser parte de esta exitosa serie de Telemundo.

“Estoy muy contenta de finalmente ser parte de la familia Telemundo, de unirme a este gran proyecto que fue muy exitoso en su primera temporada (…) Victoria Lamas es una mujer muy fuerte, muy decidida, una abogada que está dispuesta a todo para hacer justicia, pero con mucha integridad, es mucho de seguir sus convicciones sus valores”, expresó Dulce María en entrevista.

La actriz reveló que para interpretar a su personaje se tuvo que someter a un entrenamiento inusual y arduo, pues en la serie de acción, su papel requiere una dosis de violencia. “Tuve que ir a un par de entrenamientos con armas. Fue como una aventura porque realmente era para el personaje, obviamente debes de tener mucho cuidado. Tenía que disparar y de repente, ¡se escuchaba muy fuerte! Es raro, porque nunca en la vida esperas disparar un arma, al menos no en mi caso”, declaró.

Dulce María se ha puesto en los zapatos de 'Victoria Lamas', una integra abogada que hará respetar la ley (Foto: Telemundo)

Sobre su entrenamiento, la también ex integrante del grupo RBD, narró que nunca se sometió a una situación de peligro, pues sus ensayos estaban rigurosamente cuidados: “Me ponían a correr a hacer cosas, era como interesante, de alguna forma divertido, pero también me daba adrenalina, obviamente todo era súper seguro, nunca les pusieron balas de verdad, todo estaba muy cuidado”, agregó.

La actriz, que comenzó a grabar la ficción antes de que estallara la pandemia de coronavirus, retomó hace algunas semanas en México las grabaciones extremando todas las medidas de precaución necesarias debido a su embarazo.

“(Nos hacían) pruebas cada cuatro días, a diario nos tomaban la temperatura… La comida, el cómo sanitizaban el vestuario, el maquillaje, todo el mundo con cubrebocas, careta. Cuando iba a hacer alguna escena, pues a desinfectar todo lo que ibas a tocar”, expresó la actriz.

Dulce María se sometió a prubas de COVID-19 cada cuatro días (Foto: HOLA! USA)

La serie “Falsa identidad” es protagonizada por Luis Ernesto Franco, Azela Robinson, Eduardo Yáñez, Camila Sodi, Samadhi Zendejas y Sonya Smith, y cuenta la historia de una familia mexicana que huye hacia Estados Unidos para comenzar una nueva vida, pero diversas eventualidades los obligará a regresar a su país de origen, donde el personaje encarnado por Dulce María tomará lugar.