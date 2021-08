El actor Andrés García nacido en Santo Domingo se convirtió durante muchos años en uno de los artistas más famosos y cotizados en el mundo de las telenovelas realizadas en México. Sin embargo, actualmente se encuentra alejado de los sets de grabación y los reflectores disfrutando de su tranquilidad en su casa de Acapulco.

MÁS INFORMACIÓN: Conoce al actor que interpretará a Andrés García en su bioserie

Andrés García ha participado en numerosas telenovelas, series, películas y obras teatrales. Gracias a su carisma ante las cámaras lo hicieron destacar del resto y alcanzó la fama por sus magníficas interpretaciones y buen desenvolvimiento.

Si bien han pasado muchos años desde que decidió voltear la página y no querer saber nada con las telenovelas, en la actualidad aprovecha su tiempo para contar sus anécdotas o historias a través de su canal oficial de YouTube, donde cada vez más sorprende a sus seguidores.

Precisamente, en una entrevista mediante dicha plataforma dio a conocer cuál fue la mejor telenovela que hizo en su carrera y mencionó a “Tú o nadie” (1985), donde interpretó a Antonio Lombardo.

“Yo creo que de las mejores telenovelas que se han hecho es la que hicimos tú y yo, “Tú o nadie”. Me parece que es una de las mejores telenovelas en la historia de las telenovelas en español”, indicó.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS PROPIEDADES DE ANDRÉS GARCÍA?

En distintas ocasiones el actor Andrés García ha revelado que se siente preparado para el día en que fallezca y también ha señalado lo que hará con cada una de sus propiedades. Para sorpresa de muchos algunas de sus propiedades no desea entregarlas ni a sus hijos ni a su familia.

En ese sentido, García confesó que no estima vivir muchos años más por lo que ha comenzado a organizar todo para ver qué es lo que sucederá con su legado tras su fallecimiento.

Pero ¿qué es lo que dijo respecto a sus propiedades? En entrevista con el programa Ventaneando, el actor asegura que desea vender sus propiedades, pues, para él sus hijos no podrían heredarlas.

“Mi Andresito tiene su vida en Miami y no viene a México, Leonardo tiene sus departamentos y sus propiedades y no necesita que yo le de nada, al contrario, le cuesta trabajo cuidar las propiedades que él tiene. Yo quiero vender lo que me queda y ya”, indicó.

García tiene como sus propiedades su famoso “Castillo”, el “Bosque”, la “Laguna” y la casa de Pie de la Cuesta, Acapulco, donde pasa sus días. Todas esas propiedades las venderá.

¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS?

Teniendo en cuenta que la pandemia por el coronavirus ha perjudicado económicamente a muchas personas, Andrés García quien actualmente tiene 80 años ya no desea preocuparse por temas económicos.

“Nunca pensé que iba llegar a los 80, son muchos años y pesan”, señaló en entrevista con el programa Sale el Sol.

Añadió también que no desea tener más molestias porque algo que no desea es tener que depender de otras personas para hacer sus quehaceres día a día.

“Estoy muy agradecido, lo que yo no quiero es estar con todos los achaques que trae la edad, te quedas sin fuerza, no puedes caminar bien, te duele todo”, precisó.

“Yo me sigo valiendo por mí mismo, no sé hasta qué edad quiera llegar yo, no creo que yo quiera pasar de los 84, 85, definitivamente no creo, salvo que me dé un renacimiento físico y espiritual (…) yo no quiero mucho porque tampoco quiere uno andar todo ahí decrépito por el mundo”, anotó.

Se debe tener en cuenta que gran parte de sus bienes los heredó a Roberto Palazuelos. García reveló en febrero que la repartición correcta de sus bienes quedará en manos del “Diamante Negro”, debido a que lo nombró albacea y la repartición será para Margarita Portillo (actual esposa) 20%, Rosa María García (hermana) 20%, Roberto Palazuelos (amigo) 20%, Andrés García (hijo) 15%, Leonardo García (hijo) 15%, Sandra Vale (ex esposa y madre de hijos) 10%.