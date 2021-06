La relación entre el actor José Eduardo y su padre Eugenio Derbez siempre ha dado de qué hablar. Aunque lamentablemente estuvieron distanciados durante la infancia del joven influencer, ahora tienen una buena relación y se ven más unidos que nunca, como se pudo apreciar en la última temporada de “De viaje con los Derbez”. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el actor no recibe la aprobación del jefe de ‘La familia Peluche’?

José Eduardo contó que, en realidad, no le da mucha importancia a la opinión de su padre, situación con la que coincidió su hermana mayor Aislinn Derbez, durante una conversación que tuvieron para el podcast “La Magia del Caos”, que conduce la actriz. Esta vez estuvo titulado ¿Cómo hacer que me valga madres lo que l@s demás piensen de mí?

En el audio los hermanos se sinceraron sobre cómo se relacionan con el comediante mexicano y que siempre han tratado de mostrarse como una familia normal, con defectos y virtudes. También contaron que su otro hermano, Vadhir, siempre está dispuesto a complacer al protagonista de “No se aceptan devoluciones”.

“No tengo a nadie qué demostrarle nada, a diferencia de Vadhir, que creo que tiene este rollo enfocado hacia mi papá de demostrarle que es el mejor, a mí si mi papá le gusta o no lo que hago me vale madr*s”, dijo ante la aceptación de su hermana.

¿ POR QUÉ EUGENIO DERBEZ RESPETA A JOSÉ EDUARDO?

“Yo creo que por eso mi relación con mi papá es tan diferente a la que ustedes manejan con él, porque para mí es ‘si te gusta’”, resaltó sobre la forma en la que ha cimentado su cercanía con su padre y es que siempre ha sido mucho más cercano a su mamá, Victoria Ruffo.

La hija mayor de Eugenio Derbez reconoció el valor que tiene su hermano menor para invalidar las opiniones de su padre: “Mi papá te respeta mucho y creo que es por eso, porque eres el único que no se la compra y que no se pone de ‘dime qué hago’ tú eres de ‘si te gustó ching*n y si no me vale madr*s’”.

El joven actor José Eduardo recordó una ocasión en la que su papá intentó aconsejarlo sobre un proyecto, pero no lo permitió. “Me acuerdo en una obra de teatro a la que fue mi papá y me dijo ‘le faltó’ y yo le dije ‘no faltó, yo lo hice y si te gustó pues qué ching*n y si no pues no eres un crítico’”, comentó.

En cambio, considera, que, si a su hermano Vadhir le hubiese pasado lo mismo, para él sí sería demoledor un comentario negativo de su padre. “Vadhir se va a deprimir de una manera brutal si mi papá le dice ‘te faltó’. Y tú (Aislinn) lo has dicho muchas veces, ‘eres el único que manda a la chingad* a mi papá a cada ratito’”, añade.