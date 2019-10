Eugenio Derbez y Victoria Ruffo: todo sobre la historia de amor que acabó en odio

Hace unos días se estrenó el reality“De viaje con los Derbez” , donde los integrantes de esta familia se reúnen por primera vez para disfrutar de unas vacaciones por Marruecos. En esta nueva producción veremos al recordarlo “Ludovico P. Luche” junto a su esposa Alessandra Rosaldo, su hija Aitana, así como sus otros hijos Vadhir, José Eduardo y Aislinn junto con su esposo Mauricio Ochmann y su hija Kailani.

Durante los ocho capítulos de media hora, se ha mostrado que no todo es perfecto en las familias, ya que se ven los buenos y malos ratos que pasaron durante el mes que estuvieron juntos. Eugenio Derbez aprovechó este reality para pedirles disculpas y reafirmar el amor que siente por sus hijos mayores. También se habló sobre la terrible relación que tiene con Victoria Ruffo , la madre de su hijo José Eduardo.



Luego de ver este reality show podrías pensar que la historia entre Eugenio y Victoria ha quedado en el pasado, pero lamentablemente, siempre se mantendrá esa polémica y aquí te contamos que fue lo que realmente sucedió entre los padres de José Eduardo para que se odien tanto.



¿POR QUÉ SE SEPARARON EUGENIO DERBEZ Y VICTORIA RUFFO?

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo siempre generarán gran polémica por las diversas declaraciones que dan por la fallida relación que tuvieron y esto al parecer siempre sucederá.



Los actores eran vistos como la pareja perfecta, ya que ambos estaban creciendo profesionalmente, además, se convirtieron en padres de un niño al que llamaron José Eduardo.



Eugenio Derbez al lado de su hijo José Eduardo y Victoria Ruffo (Foto: GEC) Eugenio Derbez al lado de su hijo José Eduardo y Victoria Ruffo (Foto: GEC) Eugenio Derbez al lado de su hijo José Eduardo y Victoria Ruffo (Foto: GEC)

Sin embargo, cinco años después del nacimiento de su hijo anunciaron su separación y esto fue en 1996. Desde ahí comenzó el proceso de divorcio y una serie de peleas por la custodia de su primogénito.



Todo comenzó cuando Victoria Ruffo acusó a Eugenio Derbez de engañarla con una supuesta boda que él orquestó con sus amigos comediantes.

Pues según contó la actriz, todo esto se trató de una fiesta broma en donde la disfrazaron de novia y alguien más actuó de sacerdote.



Ante ello, el actor respondió que Ruffo siempre supo que no era una boda, sino que se trataba de una fiesta para entregarle unos anillos que simulaban su unión.



“No fue una boda falsa, fue una fiesta que hicimos que ella utilizó más adelante para quitarme al niño con un abogado, y argumentaron que yo la había engañado (…) Yo le quise dar una sorpresa porque no nos habíamos casado. Entonces compré unos anillos de boda para que ella tuviera uno y yo otro (…) Un amigo llevó un vestido de novia que se lo amarramos con masking tape. Victoria llevaba jeans abajo, pedimos hamburguesas”, detalló Eugenio Derbez a People en Español.



Sin embargo, Ruffo declaró que jamás utilizó ese recurso para obtener la custodia de su hijo y que todo lo que dijo era verdad.



Esa supuesta “boda falsa” es la razón de que los actores no puedan verse y se evitan, al nivel de recortarse en las fotos.



En mayo de 2017, Victoria Ruffo recortó a Eugenio Derbez en una fotografía de Instagram, donde solo dejó a su hijo y a la actriz Rachel Welch.



Casi un año después, él le respondió de la mismo forma y la sacó de un retrato familiar. Pero eso no quedó ahí, pues Victoria Ruffo arremetió nuevamente contra el actor al decir que desde su hijo era niño, ella se hacía cargo de los gastos y que le pagaba las fiestas infantiles.



“Sí le hice muchas fiestas a mi hijo porque llega una edad en donde ya no quieren fiestas. Entonces de chiquito pues yo sí le organizaba sus fiestas. Le llevaba mago, piñata y lo que él quisiera. No tiene para nada, o sea, nunca tuvo para él para nada. Se queja mucho, se queja mucho, pero pues Eduardo tiene mucha mamá”, señaló la actriz, según reportó People en Español.