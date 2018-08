Los divorcios son difíciles. Sobretodo si en medio de ellos hay una tercera persona. Y eso lo sabe muy bien Clara Mcgregor, hija del popular actor de Star Wars, Ewan Mcgregor. Hace unos meses, la joven modelo de 22 años llamó 'pedazo de basura' a la actriz Mary Elizabeth Winstead, la mujer con la que su padre le habría sido infiel a su madre.

Ewan Mcgregor fue ampayado junto a su joven novia besándose en un restaurante. Tras esa publicación, el actor anunció que se estaba divorciando de su esposa, Eve Mavrakis después de 22 años de matrimonio.

Esta situación no fue sencilla para los hijos de la pareja y Clara Mcgregor dejó en claro que no estaba feliz con la presencia de Mary Elizabeth Winstead en la vida de su padre. Por eso, cuando un fanpage subió una imagen de la actriz elogiándola, la hija de Ewan Mcgregor no se contuvo.

"¿La mujer más hermosa y talentosa del planeta? Oh, chicos, son tan graciosos. La mujer es un pedazo de basura :)", escribió Clara Mcgregor en Instagram.

Ahora, meses después, la hija de Ewan Mcgregor conversó con la Revista The Times y confesó que se arrepiente de haber enviado ese mensaje a través de sus redes sociales contra la novia de su padre.

"Dije lo que sentía y no me disculpé por eso. No fue la mejor forma de hacer las cosas, pero es difícil tener tanto en la cabeza cuando sientes que tenías esta idea de lo que era una familia unida y luego todo cambia. Es muy raro", dijo la hija de Ewan Mcgregor en entrevista con The Times.

Durante la conversación con la publicación, Clara Mcgregor fue consultada sobre si ya conoció personalmente a Mary Elizabeth Winstead. Al escuchar la pregunta, la hija de Ewan Mcgregor abrió los ojos y solo dijo:

"No. Estoy bien. Les deseo lo mejor, pero yo me estoy quedando fuera de eso. Definitivamente", respondió Clara Mcgregor.

