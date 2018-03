Gael García Bernal y los despiadados memes por su terrible interpretación de 'Recuérdame' en los Oscar 2018

Gael García Bernal se convirtió en tendencia en las redes sociales por su interpretación de 'Recuérdame' de la película 'Coco'. Al actor lo criticaron por desafinar y opacar la presentación de Natalia Lafourcade en la ceremonia de los Oscar 2018. Pero los usuarios de Facebook y Twitter no le perdonaron el atrevimiento e inmediatamente crearon divertidos memes. La película de Disney y Pixar logró alzarse con los Oscar a mejor film animado y mejor canción original.



Gael García Bernal dio el inicio a la presentación de la candidata al Oscar 2018 a mejor canción, pero su interpretación no convenció a la teleaudiencia, menos a los mexicanos, quienes fueron los más críticos con el actor, pues lo culpaban de arruinar la gran noche mexicana en la ceremonia de los premios de la Academia y hasta bromeaban con comentarios como "Recuérdame no ir con Gael García Bernal al karaoke".



Hasta el momento, Gael García Bernal no se pronuncia sobre las críticas, pero pese a todo 'Recuérdame' se llevó el Oscar 2018 a mejor canción original y Coco a mejor película animada.

Gael García Bernal interpretó suavemente el tema en inglés acompañado por una guitarra y se convirtió en una fiesta con Miguel y Natalia Lafourcade cantando la versión de la banda sonora en un colorido escenario hecho a semejanza del submundo de la película 'Coco'. Papelillos volaron por todo el Teatro Dolby al final de su actuación.



Eugenio Derbez, Rita Moreno y Eiza González estuvieron entre los presentadores y Salma Hayek, quien reveló en diciembre cómo fue acosada por años por el desacreditado productor de Hollywood Harvey Weinstein en un artículo en el New York Times, copresentó un segmento del movimiento Time’s Up contra la violencia sexual.



“Una mujer fantástica” de Sebastián Lelio, sobre el maltrato al que es sometida una joven mujer transgénero al morir su pareja, se impuso como mejor película extranjera y le dio la nación suramericana su primera estatuilla. Era la segunda producción de Chile postulada después de “No” de Pablo Larraín, que lo hizo en 2013. (Larraín es además coproductor de “Una mujer fantástica”).