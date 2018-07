Eugenio Derbez enterneció Facebook tras difundir un emotivo video celebrando su aniversario de bodas con Alessandra Rosaldo, con quien cumplió seis años de casado.



"Hoy hace 6 años, estábamos preparándonos para iniciar esta maravillosa aventura. El matrimonio no es fácil, porque no basta sólo el amor. Se trata de construir juntos una vida, no sólo con buenos momentos, si no con todo aquello que fortalezca nuestro proyecto de vida. Por eso, cada risa y cada lágrima, han hecho que cada día a tu lado, haya valido la pena. ¡¡¡Te amo!!!", escribió Eugenio Derbez en la leyenda del video de Facebook .

En las imágenes se deja ver diversos pasajes del romance entre ambos personajes, el cual es uno de los más sólidos de la farándula mexicana. Los usuarios de Facebook quedaron encantados por el video de Eugenio Derbez , reaccionando en más de 158 mil ocasiones.

El contenido se viralizó con suma rapidez. Los comentarios por parte de los seguidores en Facebook de Eugenio Derbez se dispararon y superaron los 6 mil en poco menos de 5 horas.

Hace un tiempo, Eugenio Derbez dio una entrevista a Quien.com-previo a la publicación en Facebook-en la que habló de cómo su relación con Alessandra Rosaldo sufrió cuando empezó su carrera en los Estados Unidos.

"Creo que la estabilidad que ha traído mi matrimonio ha hecho que mi carrera crezca, pero te confieso que los primeros dos años en los Estados Unidos fueron terribles (...) No fue fácil acostumbrarse a tantos cambios al mismo tiempo”, sostuvo Eugenio Derbez esa vez.

En el video que publicó en Facebook se aprecia algunos fragmentos de la boda civil y religiosa de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, así como momentos especiales que ha vivido al lado de su hija.



