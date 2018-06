El amor por el fútbol los unió pero el del anime los convirtió en más que amigos. Un senegalés e hinchas japoneses protagonizaron uno de los videos virales más compartidos del último fin de semana en Facebook tras el empate 2-2 de sus selecciones por el Grupo H del Mundial Rusia 2018 .



La igualdad conseguida por los equipos que se juegan su clasificación a la segunda ronda del Mundial Rusia 2018 fue celebrado de sobremanera por sus hinchas, quienes encontraron en su afición por el anime –en especial el de One Piece – una manera de sortear la barrera del idioma.

Como se aprecia en el video viral de Facebook , tanto el hincha de Senegal como los de Japón no dudan en cantar a todo pulmón “We are”, el primer opening del popular anime One Piece , basado en el manga del mismo nombre escrito e ilustrado por Eiichirō Oda .



Coreando a viva voz y sobre todo buen ánimo, los protagonistas del video viral de Facebook demostraron que los amantes del anime no necesitan hablar el mismo idioma para compartir un inolvidable momento de camaradería.



Facebook viral: Hinchas de Senegal y Japón cantan a viva voz "We Are" de One Piece en Rusia 2018

Pero ese no fue el único momento “ anime ” que John Sulo , el senegalés autor del video viral, ha compartido en sus redes sociales. En otro momento, el africano se ve recreando una conocida escena de Dragon Ball con un aficionado japonés disfrazado del malvado Freezer.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.