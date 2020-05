No cabe la menor duda que desde el estreno de “Keeping Up with the Kardashians”, allá por el año 2007, en la actualidad todos los integrantes de esta familia se han convertido en una celebridad. No solo eso, ya que la fortuna también les ha sonreído.

Así pues, cada uno aprovechó su momento y generó riqueza con las marcas que han sacado. Por ejemplo, Kylie Jenner, con tan solo 22 años, se ha convertido en la multimillonaria más joven del mundo gracias a Kylie Cosmetics y Kylie Skin que comercializa a través de sus redes sociales.

Lo mismo ocurre con Kim Kardashian, quien tiene su propia línea de maquillaje KKW Beauty y línea de ropa Skims. Por su parte, Khloe Kardashian no se queda atrás con su línea de mezclilla llamada Good American. En tanto, Kendall Jenner, dedicada al mundo del modelaje, ha sido el rostro de muchas marcas como Proactiv, Estee Lauder y Calvin Klein.

Así como ellas, los demás integrantes de su familia continúan haciendo crecer su fortuna cada día con sus emprendimientos o siendo la imagen de algún producto; ya que, al tener una gran cantidad de seguidores, pues todos juntos llegan a los 740 millones, son los influencer del momento.

Kim Kardashian, Kourtney Kardashian y Kris Jenner tienen gran cantidad de seguidores en redes sociales (Foto: ALAIN JOCARD / AFP)

Algo que no es desaprovechado por algunos anunciantes que desean que promocionen lo que ofrecen; sin embargo, el hecho de que alguno de los integrantes de los Kardashian-Jenner haga esto, le costaría una fortuna.

El portal ScreenRant publicó un artículo en el que da a conocer cuánto cobra cada uno por hacer una publicación en Instagram. A continuación, te lo detallamos.

9. ROB KARDASHIAN: US$ 7.9K POR PUBLICACIÓN

Robert Kardashian (Foto: Getty images)

Robert Arthur Kardashian es una personalidad de televisión, modelo y empresario estadounidense, conocido por aparecer en el reality show de la cadena E! “Keeping Up with the Kardashians”. Es hijo de Robert Kardashian y Kris Jenner, siendo el cuarto hijo de la pareja.

Tiene 1.3 millones de seguidores y aunque no es un gran número comparado con sus hermanas, esto lo ha ayudado a hacer crecer su fortuna. Pese a que no es muy activo, utiliza su red social para promocionar su línea de calcetines Arthur George y su marca de ropa Halfway Dead con algunas fotos de su hija Dream Kardashian. Por cada post en Instagram puede ganar US$ 7.9K.

8. CAITLYN JENNER: US$ 57.4K POR PUBLICACIÓN

Caitlyn Marie Jenner (Foto: AFP)

Caitlyn Marie Jenner​ (anteriormente William Bruce Jenner) es una personalidad de televisión y exdeportista estadounidense que obtuvo fama por sus logros en el atletismo y el automovilismo. Tras haber ganado la medalla de oro en el decatlón de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, trabajó en varias series y películas de televisión. En 2015, culminó un proceso de cambio de sexo declarando públicamente su identidad como mujer y cambiando su nombre.

Actualmente tiene 10,1 millones de seguidores en Instagram. Y a pesar de no ser constante y compartir en redes sociales fotos de ella en eventos o con sus nietos, empezó a publicar sobre protector solar lumasol, una marca de quien aseguran serían su pareja. por cada post puede ganar US$ 57.4K.

7. SCOTT DISICK: US$ 132.4K POR PUBLICACIÓN

Scott Disick (Foto: AFP)

Scott Disick es modelo, actor y personalidad de televisión estadounidense. Desde 2007 apareció en “Keeping Up with the Kardashians”, debido a que era el entonces novio de Kourtney Kardashian. Su papel en el programa comenzó a tomar más protagonismo y ha llegado a aparecer en las 16 temporadas con las que cuenta.

Él tiene 23.5 millones de seguidores en Instagram, la cual usa para promocionar su marca de ropa Talentless. Además, respalda la aplicación fotográfica Gradient y Fly PRVT, una compañía de aviación boutique que permite a los clientes alquilar aviones privados. Puede cobrar por cada post US$ 132.4K.

6. KRIS JENNER: US$ 188.8K POR PUBLICACIÓN

Kris Jenner (Foto:AFP)

Kristen Mary Houghton, más conocida como Kris Jenner, es una personalidad de televisión y empresaria estadounidense. Estuvo casada con Robert Kardashian, con quien tuvo cuatro hijos, y se divorciaron en 1990. De 1992 a 2014 estuvo casada con Bruce Jenner, actualmente Caitlyn Jenner, con quien tuvo dos hijas.

Tiene 33.5 millones de seguidores. Ella comercializa la ropa que ya no usa a través de Kardashian Kloset. A veces puede promocionar algo y cobrar por ello US$ 188.8K.

5. KOURTNEY KARDASHIAN: US$ 515.7K POR PUBLICACIÓN

Kourtney Kardashian (Foto: AFP)

Kourtney Mary Kardashian es una empresaria y personalidad de televisión estadounidense. En 2005 protagonizó el reality show “Filthy Rich: Cattle Drive” para recaudar fondos. Junto con sus hermanas Kim y Khloé Kardashian escribieron su autobiografía “Kardashian Konfidential”. Promociona productos de belleza, pantalones que adelgazan la cintura, entre otros.

Posee 91.8 millones de seguidores. Si decide compartir un producto de alguna marca, cobra por cada post en Instagram hasta US$ 515.7K.

4. KHLOE KARDASHIAN: US$ 620.3K POR PUBLICACIÓN

Khloé Kardashian (Foto: AFP)

Khloé Alexandra Kardashian​ es una socialité, empresaria, presentadora de televisión y modelo estadounidense. Su madre es Kris Jenner y su expareja es el jugador de baloncesto Lamar Odom. Ella se llama a sí misma ‘Khlo Money’, ya que gana mucho dinero con su propia marca Good American y los productos que respalda.

En la actualidad, ella 110 millones de personas que la siguen en Instagram, haciendo que cada vez que publique en Instagram pueda cobrar US$ 620.3K.

3. KENDALL JENNER: US$ 724.6K POR PUBLICACIÓN

Kendall Jenner (Foto: AFP)

Kendall Nicole Jenner es una modelo, empresaria y personalidad de televisión estadounidense. En 2017 se convirtió en la modelo mejor pagada del mundo, según Forbes, con ganancias de 22 millones de dólares, destronando a Gisele Bündchen, quien venía liderando la lista desde 2002.

Debido a que es supermodelo, ella ha colaborado con muchas empresas y ha sido el rostro de marcas como Calvin Klein, Formawell Beauty. La joven tiene 128 millones de seguidores y cobra por un post en Instagram US$ 724.6K.

2. KIM KARDSHIAN WEST: US$ 954.2K POR PUBLICACIÓN

Kim Kardashian (Foto: AFP)

Kimberly Noel Kardashian, más conocida como Kim Kardashian, es una socialité, empresaria y personaje público estadounidense. Su prominencia aumentó a partir de enero de 2011 con el estreno de “Kourtney and Kim Take New York”, un reality show que compartió con su hermana Kourtney Kardashian, mientras dejaban Los Ángeles para abrir su tercera tienda DASH en Nueva York. Ha lanzado múltiples fragancias y accesorios, ha sido estrella invitada en destacados programas de televisión.

Actualmente, posee 169 millones de seguidores en Instagram y cuando decide publicar algo que está usando, puede llegar a cobrar por un solo post US$ 954.2K.

1. KYLIE JENNER: US$ 983.1K POR PUBLICACIÓN

Kylie Jenner (Foto: AFP)

Kylie Kristen Jenner alcanzó cierta notoriedad en la prensa rosa y en programas televisivos a raíz de su aparición en el reality show autopromocional de la familia Kardashian “Keeping Up with the Kardashians”. Ella posee un patrimonio neto de US$1.750 millones. La joven construyó su fortuna en base a Kylie Cosmetics y Kylie Skin, así como su respaldo a una compañía de suscripción de maquillaje llamada Boxycharm.

Ahora ella tiene 174 millones de seguidores y cobra por una publicación en Instagram US$ 983.1K.