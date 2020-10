Hace unas semanas, Anahí sorprendió a sus fans al revelar por primera vez cuál fue la causa de la anorexia que sufrió por muchos años. La artista tuvo una amena conversación con su amigo y motivador mexicano Daniel Habif ; durante las dos horas de charla, la recordada ‘Mía Colucci’ confesó que el duro comentario de un productor de Televisa la marcó de por vida.

Cuando a penas era una adolescente, esta persona le dio unos terribles comentarios sobre su aspecto físico y esto desató los trastornos alimenticios que sufrió por muchos años, ya que siempre se quería ver bien y encajar en los cánones de belleza que por esos años eran muy marcados.

"Cuando yo estaba muy chiquita, adolescente, como a los 13/14 años, esto si no lo he contado, una vez en Televisa un productor, que claro que no te voy a decir quién es, iba a ser el productor de “A mil por hora”, que después fue Pedro Damián. El productor que iba a hacer antes esa novela llega conmigo como a los 13 años y me dice: “Oye Anahí tú quieres ser la protagonista de esta novela pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita'. Obviamente eres una niña, estás vulnerable, estás en una edad difícil... Y sí te puedo decir que una de las cosas que más detonaron la anorexia que sufrí fue ese comentario”.

Para ella fue muy difícil escuchar esto siendo todavía una niña. Le afectó tanto que comenzó con el tema de la anorexia nerviosa, tenía 13 años. Durante la conversación recordó que se burlaban de ella “en los mismos programas en los que se suponía que era de casa”.

La protagonista de ‘Dos hogares’ señaló que para ella su enfermedad era “algo normal porque había que estar muy bonitas para salir en la tele”. Fue hasta que su cuerpo dejó de aceptar alimento que su corazón se detuvo durante ocho segundos.

“Cuando desperté vi a mis papás sufriendo y pensé que no podía hacerles esto, ni hacérmelo a mí. Quería vivir y luché conmigo misma por salir adelante, me convertí en una guerrera”, relató en el programa ‘Obsesión: cuerpos que gritan’ en 2011.

Pero Anahí no ha sido la única actriz que ha sufrido de trastornos alimenticios como anorexia o bulimia. También han pasado por esta terrible situación diversas estrellas y en esta nota te contaremos quiénes fueron y cómo lograron salir de ese hoyo oscuro en el cual cayeron.

LAURA CARMINE

En 2018, Laura Carmine sorprendió a sus fans al revelar a través de sus redes sociales que al ansiedad la había llevado a tener problemas alimenticios.

Contó que el incendio del departamento en el que vivía le provocó depresión y falta de apetito: “Estuve en terapia y sigo en ella, primero fue la depresión traumática donde me veía muy flaca y fea”, explicó.

Luego comenzó a engordar porque comía mucho. Detalló que pasó de pesar 99 libras (45 kilos) a 132 libras (60 kilos). Tras el apoyo de psicólogos, nutriólogos, amigos y familiares, la actriz ha logrado recuperarse.

Laura Carmine confesó la enfermedad que enfrentó a causa de la ansiedad (Foto: Instagram / Laura Carmine)

MARGARITA ROSA DE FRANCISCO

Ese mismo año, Margarita Rosa de Francisco dio a conocer que había estado en urgencias tras haber sufrido una descompensación física, provocada por exceso de ejercicio, dieta desbalanceada y mucho trabajo.

Semanas antes, la actriz había informado en Instagram que llevaba un mes practicando la dieta cetogénica, en la que había hecho algunas variables como comer “por ahí manzana verde o papaya”. Señaló que había incluido “una variable nueva que se llama ayuno intermitente”.

Margarita Rosa de Francisco interpretó a Gaviota en "Café aroma de mujer" (Foto: Instagram de Margarita Rosa de Francisco)

Tras salir del hospital, la colombiana usó su columna en el diario El tiempo para compartir una reflexión: “No puedo evitar pensar que estoy metida en un juego vanidoso que tiene que ver menos con la salud y más con una búsqueda desesperada de validación por parte de esos que suben o bajan el valor de la carne que exhibo en el mostrador”.

NATALIA TÉLLEZ

La artista de 34 años confesó en 2017 que cuando tenía 16 sufrió de anorexia y contó muchos más detalles de esta terrible situación a través de la columna que tenía en el diario El Heraldo de México.

“Cuando cumplí 16 años decidí ya no comer o, por lo menos, comer lo menos posible. La gente me preguntaba si era porque estaba triste por haber perdido a mi mamá”, comenzó la actriz y conductora.

Natalia Téllez fue captada besando a Gonzalo Vega Jr. (Foto: Instagram)

La presentadora decidió cambiar su estilo de vida cuando comenzó sus estudios: “Conforme las clases se fueron intensificando, a la par de mucho ejercicio físico, empecé a comer más y más, y comprendí que si quería hacer ‘algo’ en esta vida… lo que fuera, necesitaba fuerza y, por ende, comida”.

JACQUELINE BRACAMONTES

Durante las grabaciones de ‘Las tontas no van al cielo’ (2008), por los pasillos de Televisa se corrió el rumor que Jacqueline Bracamontes sufría un desorden alimenticio: se veía cansada, su cuerpo lucía muy delgado y había sufrido desmayos en las grabaciones.

Al ser cuestionada al respecto, la también conductora soltó una carcajada y dijo: “Estoy bien, así es mi complexión”.

En ese mismo año recordó que estuvo cerca de haber sufrido trastornos alimenticios tras estudiar en Francia: “A mi regreso enflaqué mucho, primero engordé y luego me puse una dieta muy estricta y cuando regresé me comía una manzana y me llenaba”.

VANESSA GUZMÁN

En el año 2000, Vanessa Guzmán dijo abiertamente que había sido víctima de un desorden alimenticio: “Un problema combinado de anorexia con bulimia, el cual me afectó muchísimo emocionalmente”, le dijo a El Universal.

Vanessa Guzman también confesó que sufrió trastornos alimenticios (Foto: Instagram)

La actriz compartió que no fue sino hasta que estuvo al borde de la muerte que se dio cuenta de que había cosas más importantes en la vida que su figura: “La apariencia física se convierte en una obsesión”, lamentó.

ANA BÁRBARA

En 2011 Ana Bárbara vivió difíciles momentos derivados de sus problemas alimenticios. Ese año, la revista TVNotas publicó fotos que la mostraban en una clínica especializada en trastornos alimenticios en Barcelona, España

En abril del año pasado, la cantante confesó que había sufrido anorexia. En una entrevista con Suelta la sopa detalló que su trastorno comenzó cuando participó en Miss México, en 1989.

La cantante dijo que tras conocer la muerte de Marissa se reunió con sus otros hermanos para ir en su madre (Foto: Ana Bárbara / Instagram)

“Lo viví en silencio por mis miedos, porque no quería reconocerlo”, dijo al explicar por qué se tardó siete años en revelarle esta información a su mamá. La cantante describió: “Es como lo del alcohólico: todo el tiempo tienes que estar pendiente porque un día puedes volver a caer”.

ALICIA MACHADO

Alicia Machado es otra sobreviviente de la anorexia y la bulimia. En 2003 la Miss Universo 1996 reveló que llegó a tomar cinco pastillas al día “para mantenerse en forma”. Señaló que antes de ganar el certamen de belleza solo comía atún en lata y que, tras alcanzar el triunfo, empezó a alimentarse normal, lo que la llevó a subir 12 kilos.

Alicia Machado celebra la graduación de su hija en Instagram. (Foto: Instagram)

PATY NAVIDAD

En 2008, la actriz Paty Navidad admitió que había superado la bulimia y anorexia, en las que cayó “por la misma sociedad que muestra una idea equivocada de belleza, donde el ser flaco es también sinónimo de éxito”, reveló en entrevista para Notimex.

Paty Navidad

La mexicana de 47 años recordó que gracias a su familia y a que contó con ayuda especializada, que contribuyó a que aprendiera a quererse a mí misma, pudo salir adelante.

DEMI LOVATO

En 2017 Demi Lovato protagonizó el documental ‘Simply Complicated’, en el que reveló lo difícil que le había resultado salir de la bulimia: “El trastorno alimenticio es más duro que dejar las drogas y el alcohol”, dijo.

Demi Lovato contó lo que pasó cuando vio "Cruel Intentions". (Foto: Instagram / @ddlovato).

La cantante describió sus problemas con la comida: “Siempre estuvieron ahí, pero yo actuaba como si no. A los 8 o 9 años comencé a comer demasiado, compulsivamente. Horneaba galletas y luego me las comía todas”, dijo.

Después decidió pasar hambre, vomitar y ayunar. Aunque logró salir adelante, explicó: “El trastorno alimenticio siempre estará conmigo. Es algo contra lo que lucharé toda mi vida”.

KARLA ÁLVAREZ

Karla Álvarez murió el 15 de noviembre de 2013. Tres días después, la Procuraduría General de Justicia local confirmó que un paro cardiorrespiratorio causado por la bulimia y anorexia había ocasionado su fallecimiento.

(Foto: Cortesía Tvynovelas)

La familia dela actriz dio a conocer que los problemas de salud de Álvarez venían derivados de la bulimia y anorexia, enfermedades para las que recibía tratamiento.

Sin embargo, cuatro años después, Univision Entretenimiento informó la verdadera razón por la que la mexicana había muerto a los 41 años: insuficiencia respiratoria aguda, relacionada con una neumonía viral.

DIANA DE GALES

En 1992 el escritor Andrew Morton publicó el libro ‘Diana: Her True History’, en el que hizo públicos los trastornos alimenticios con los que lidió Lady Diana. Tres años después, la princesa habló del tema con la BBC de Londres.

En sus últimos años de vida la Princesa Diana no volvió a lucir ninguna prenda o calzado de la maison francesa por una fuerte razón vinculada al Príncipe Carlos. Conócela aquí. (Foto: AFP)

“No me gustaba a mí misma, estaba avergonzada de no poder lidiar con las presiones. Tuve bulimia por algunos años y esa es como una enfermedad secreta. Es un patrón repetitivo que es muy destructivo. Era un mecanismo de escape”, describió la Princesa Diana.

“La bulimia comenzó una semana después de que me comprometí”, dijo Diana de Gales. El príncipe Carlos le propuso matrimonio en febrero de 1981. Lady Di reveló que se sentía presionada, sola, intimidada y desesperada.

