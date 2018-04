Farruko quedó en libertad condicional tras pactar cuantiosa fianza [VIDEO y FOTOS]

El cantante urbano Farruko está pasando por un momento legal más que complicado. Y es que él terminó siendo arrestado a su llegada a Puerto Rico, proveniente de República Dominicana, con una cuantiosa suma de dinero no declarada.



Al inicio se descubrió que Farruko no había hecho de conocimiento que portaba 10 mil dólares. Poco después, esta cantidad creció a 52 mil dólares luego de que las autoridades hallaran más dinero en su calzado y equipaje



Viendo que las cosas no iban para mejor, Farruko decidió pactar la libertad condicional. Dicho mecanismo jurídico se tasó en 100 mil dólares, plata que no dispuso en un primer momento.

Para que lo suelten, Farruko terminó dividiendo el monto en dos partes: 50 mil dólares asegurados con una propiedad en Miami y el resto por una firma de su mánager, Franklin Martínez, o suya.



Farruko consiguió su objetivo y quedó libre, pero deberá usar un grillete electrónico. El juez que le dio el beneficio incluso autorizó al reguetonero a realizar sus viajes programados.