Las telenovelas mexicanas han obtenido mayor popularidad y consumo a nivel internacional. Algunos años atrás, ver telenovelas era casi que una tradición en varios hogares de distintos países, y esto logró que se posicionaran muy bien actores como Fernando Colunga, quien fue considerado en su época como el galán de las telenovelas mexicanas.

Fernando Colunga ha sido parte importante de varios proyectos de la televisión que obtuvieron gran éxito, y que hicieron que este actor fuese recordado por cada uno de esos personajes que interpretó. Algunos de los personajes y lo proyectos en los que participó fueron: Luis Fernando “María la del barrio”, Carlos Daniel en la “Usurpadora” y Manuel Fuentes “Amor Real”.

Actualmente, Fernando Colunga no ha participado en ningún proyecto. Estaba incluida su participación en la serie “Malverde” pero tiempo después el actor anunció su renuncia de la misma, siendo Pedro Fernandez el que lo sustituyó, será quien encarne el personaje de Jesús Malverde y quien compartirá pantalla con la actriz Carolina Miranda y Mark Tacher.

Aunque hayan pasado algunos años desde que Colunga no ha estado frente a la pantalla, siguen siendo muchos los fans que lo recuerden con nostalgia y se preguntan que ha sucedido con la vida de Colunga este tiempo, así como muchos otros indagan sobre su pasado y como es que se inició como actor de telenovelas, encontrando, por ejemplo, que fue un doble de acción antes de ser galán de las novelas.

¿CUALES FUERON LOS INICIOS DE FERNANDO COLUNGA EN LA TELEVISIÓN?

Fernando Colunga (Foto: Ella Online)

Fernando Colunga dio una entrevista a Gustavo Adolfo Infante cuando tuvieron una relajada reunión en Miami en el año 2008 y en la cual dio detalles sobre sus inicios en la actuación. Fernando comenta que había decidido estudiar Ingeniería Civil en una universidad pero que siempre había tenido gusto por la actuación.

“Estudié ingeniero civil que hacen puentes, construyen carreteras y todo ese tipo de construcciones. Nunca he construido, solo una carrera de actor. Nunca ejercí”, contó Fernando Colunga. Al descubrir que su verdadera pasión era la actuación decidió desde muy temprana edad a buscar trabajo en esa área, que al tiempo después le brindó la oportunidad de participar en el cine siendo doble de acción.

“Empecé como doble haciendo escenas de acción. Es un modo de tener contacto con la actuación, son diversas manifestaciones y tienes contacto con lo que quieres hacer y después lo vas amoldando a lo que debieras hacer”. Su situación sin duda cambió cuando al tiempo recibió una llamada donde se le informaba que estaban necesitando un doble de escenas de acción para Eduardo Yañez en Televisa.

“Un día recibo la llamada de un amigo que estaba con un amigo suyo jugando boliche y estaban buscando alguien que les hiciera el final de una telenovela en moto, era en Dulce desafío y fui, estaban haciendo pruebas, me quedé”.

Luego de culminar sus escenas, regresa Colunga a Televisa para cobrar por su trabajo, estando ahí se dio cuenta de la existencia del CEA, la escuela de actuación de la empresa, no dudó en hablar con Eugenio Cobo, el director de la institución, para poder comenzar su carrera como actor en la televisión.

“Cuando fui a cobrar me di cuenta que había una escuela, el CEA y fui a hablar con Eugenio Cobo y me explicó los fundamentos de la empresa, cómo funcionaba la escuela”, mencionó en la entrevista. Fue así como el actor se convirtió en un galán de telenovela y, con el tiempo, uno de los más cotizados del mercado.

LA VIDA DEFERNANDO COLUNGA ALEJADO DE LAS PANTALLAS

Fernando Colunga actualmente participaría en "Malverde" pero decidió renunciar a su papel principal. (Foto: Caras.com)

Fernando Colunga trata de llevar una vida normal al lado de su pareja y no es muy activo en sus redes sociales. De hecho, son muy pocas o nulas, y sus fans nunca han tenido una forma eficiente de seguir sus acciones ahora que está alejado de la televisión desde hace varios años.

“No es que yo no la quiero exhibir, yo vivo como cualquier gente, salgo a comer, a todos lados, voy al cine, hago todo, voy con mi pareja, vivimos una vida normal, lo que pasa es que no soy una gente que me gusta llegar a un lado y decir ‘aquí estoy o a mí me tienen que tratar así’”, se sinceró el también galán del inolvidable melodrama “María la del barrio”.

El actor ha contado que en muchas ocasiones se ha topado con periodistas y siempre han respetado su decisión que no exponer su vida privada. Es tan buena la relación que tiene con ellos que la misma prensa decide no molestarlo mientras está con su pareja:

“Yo llego y me siento normal como cualquier otra persona y creo que gracias a eso, a ese cariño que yo le he dado a la gente y a la misma prensa me lo han dado de vuelta en cuanto al respeto a mi vida. Tú crees que no me encuentran de momento con mi pareja en algún lado o saliendo durante mi vida, ha pasado y me han dicho ‘sé que no te gusta, mejor no te tomo la foto’”, contó.

¿QUE OPINA FERNANDO COLUNGA SOBRE YA NO SER UN GALÁN DE TELENOVELAS?

Fernando Colunga en Maria la del Barrio (Foto: Clarin)

Fernando Colunga tiene mucho tiempo alejado de las pantallas y muchos indicaron que el actor estaba muy disgustado por que ya no era llamado para ser el protagonista de las telenovelas, pero el intérprete ha negado todas estas imputaciones que han sido creados en ocasiones por sus mismos fans.

Colunga ha dejado claro en la entrevista anteriormente mencionada que es consciente que su etapa como galán joven ya pasó, así que no le causa ningún problema que ahora sea llamado para interpretar a el papá de la historia, como le sucedió en su última telenovela “Pasión y Poder”.

“Uno tiene que aprender que todo tiene su tiempo. Hay papeles importantes para todos. Yo creo que simplemente uno tiene que estar ubicado y no decir ‘sabes qué yo quiero ser un eterno galán’ porque eso no existe, estos son ciclos. Yo tengo claro eso desde hace muchos años”, afirmó Colunga.