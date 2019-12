El actor y conductor Fernando del Solar es una figura muy popular y querida en el mundo del espectáculo mexicano. Tras la noticia de su hospitalización, el pasado 23 de diciembre, el artista envío un mensaje a sus seguidores en Twitter en el que se muestra agradecido y además detalló su actual estado de salud.

“Familia ¿Cómo están? Ya preparados para recibir 2020 con toda la actitud. Desde la camita ya recuperándonos les comparto nuestro #NewsConDelSolar. Agradezco todas las muestras de cariño y buenos deseos. Grandes besos y abrazos para todos”, dijo el conductor a sus seguidores.

El actor pasó Navidad hospitalizado debido a que presentó un cuadro de neumonía (Foto: Instagram)

Dentro del video de casi 18 minutos, el conductor hizo un recuento de lo mejor de 2019. Ahí se puede apreciar la diferencia en el estado físico del conductor hace nueve meses y ahora. En las partes que grabó recientemente se ve mucho más delgado que hace unos meses, su voz se escucha cansada y las respiraciones se escuchan muy agitadas.

Fernando Martín Cacciamani Servidio, nombre verdadero del conductor argentino, está sufriendo complicaciones en su salud. El artista de 46 años pasó Navidad en el hospital alarmando a sus amigos y seguidores.

El pasado jueves se desataron especulaciones en las que se afirmó que el conductor argentino se encontraba en un coma inducido debido a problemas con su salud. Sin embargo, su manager, Aaron Olvera, se encargó de desmentir esta información y aclaró que solamente se trataba de un cuadro de neumonía.

“Me estoy enterando de esta noticia que soltaron de manera muy irresponsable, él sólo tiene un pequeño cuadro de neumonía y debe de tener aún más cuidado por todo lo que ha pasado, no hay nada de qué preocuparse, no soy doctor, pero lo único que puedo decirte es que Fernando está bien, no pasa nada y sólo se trata con medicamentos”, declaró a Infobae México.

Del Solar anunció su salida de "Venga la alegría" el 24 de octubre (Foto: Instagram)

Olvera explicó que el cuadro de neumonía que sufre Fernando del Solar es debido a las bajas temperaturas que se presentan en esta época del año que del Solar presentó el cuadro de neumonía.

El conductor argentino estuvo internado en el hospital Ángeles del Pedregal, donde se encontraba en terapia intensiva hasta el viernes pasado, según confirmó Infobae México. Asimismo, se supo que su ingreso fue por medio de urgencias el pasado 23 de diciembre.

LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Fernando del Solar tenía una vida plena antes de descubrir su enfermedad, tenía un trabajo estable en la televisión mexicana, todo parecía ir perfecto; además de un matrimonio feliz con Ingrid Coronado, dos hijos, y una estabilidad económica.

Sin embargo, la vida del argentino empezó a cambiar. Fernando del Solar empezó a presentar una inexplicable fatiga con mínimos esfuerzos como subir escaleras o cargar a sus hijos. Entonces decidió realizarse unos exámenes y en 2012 fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos.

Fernando del Solar se ha enfocado en su salud estos meses (Foto: Instagram)

¿Qué es el linfoma de Hodgkin?

Es un tipo de linfoma, un cáncer de una parte del sistema inmunitario llamado sistema linfático. El primer signo de la enfermedad de Hodgkin es un ganglio linfático de tamaño grande. La enfermedad puede expandirse a los ganglios cercanos y llegar hasta los pulmones, el hígado o la médula ósea. Aún se desconocen las cusas de esta grave enfermedad.

INGRID CORONADO Y FERNANDO DEL SOLAR

Fernando del Solar e Ingrid Coronado conformaron en 2008 una de las parejas más queridas entre la farándula mexicana, por eso cuando los conductores decidieron separarse, el escándalo estalló en medio del proceso del argentino por superar el Linfoma de Hodgkin que le diagnosticaron en 2012.

Debido a la gravedad de su enfermedad, Del Solar necesitaba a su familia unida; sin embargo, ocurrió todo lo contrario, el mismo ex conductor reveló que, así como superar su enfermedad fue una etapa muy dura, fue más doloroso aceptar cuando su esposa lo abandonó en momentos tan críticos.

Del Solar e Ingrid confirmaron su separación en 2015 (Foto: Instagram)

“Y así de la nada en 24 meses perdí a mi esposa, dinero y fama. La mamá de mis hijos huyó, no pudo con esto”, dijo Fernando.

Por el contrario, después de 5 años de luchar contra el cáncer y de ser inducido al coma, el argentino pudo vencer la terrible enfermedad que lo aquejaba. Y poco a poco fue incorporándose a su mundo, recuperó su trabajo, y encontró el apoyo de sus amigos.

PROBLEMAS DE SALUD

La neumonía no ha sido la única afectación que el conductor ha padecido este año, ya que a finales de octubre pasado, el argentino reveló que tenía problemas en el hígado, por los cuales tendría que tomar una pausa del programa “Venga la Alegría”.

“Hace un tiempo, no sé cómo opera bien el jefe (Dios), hace 7 semanas, hace 7 meses, mejor dicho, estoy un poco nervioso. Me vinieron a buscar para regresar a TV Azteca, Sandy y Alberto. Yo feliz, era como un sueño hecho realidad, durante 5 años yo quería regresar”, recordó el conductor en su última aparición en el programa este año.

El conductor reveló que comenzó a tener miedo de nuevo, pues comenzó a perder peso y eso le hizo creer que el cáncer en el linfoma de Hodgkin había vuelto.

Del Solar es uno de los rostros más conocidos de la tv mexicana (Foto: Instagram)

“Hace unas cuantas semanas he empezado a bajar y bajar de peso, y no entendía por qué. Entonces no les voy a mentir que estaba muy asustado”, explicó.

A demás, aclaró que el cáncer no estaba de vuelta, pero sí tenía un problema del hígado, el cual no estaba absorbiendo los nutrientes como debería, lo que provocó su baja de peso tan espontánea.

“Los doctores me dijeron, Fer tienes que bajarle a la carga de trabajo, tienes que comer a tus horas, tienes que alimentarte muy estrictamente, llevar un tratamiento y esto se recupera, no hay ningún problema”, añadió antes de decir un “hasta luego” a lo que denominó como su “casa”.

Su familia, amigos y seguidores esperan que Fernando del Solar se recupere lo más pronto posible. A través de las redes sociales, sus fans le enviaron buenos deseos y varias muestras de apoyo.