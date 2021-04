Hoy su nombre y el de su familia está más expuesto que nunca. Luego que acusara el pasado 07 de abril a su abuelo Enrique Guzmán de supuestos tocamientos indebidos cuando era niña, con el paso de los días, la joven cantante Frida Sofía continuó exponiendo detalles de lo que sucedía dentro de la dinastía Guzmán Pinal; sin embargo, no ha sido la única vez que reveló todo lo que le tocó vivir durante su infancia. Una entrevista de agosto de 2019 recogió los duros momentos que afrontó creciendo en medio de los shows de su madre Alejandra Guzmán y cómo eso la hizo sentirse una persona solitaria y con un pasado lleno de conflictos.

La conversación que mantuvo hace unos días con el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa ‘Primera Mano’ sigue generando polémica en México en torno al círculo cercano de Silvia Pinal. En ella indicó que su abuelo fue “un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo. Me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”. Luego no dudó en responder el video grabado por su famosa madre agregando un impactante relato: “Sabes que violaba y le pegaba a puñetazos a mi abuela, llorabas de pensar en sus ojitos morados, a ti te tiró los dientes (...) Siempre abusó de ti en todos sentidos y ahora sales a decir semejante discurso tan absurdo y fuera de la realidad”.

Entrevista del pasado

A raíz de lo que viene sucediendo en los últimos días, ‘Quién’ recordó la entrevista que se le hizo a Frida Sofía para la edición de agosto de 2019 donde confesó su dura infancia y cómo los constantes viajes por la carrera artística de Alejandra Guzmán terminaron por afectar también su rendimiento escolar.

“Vivía en la casa de mi mamá pero no con ella, por su trabajo, estaba de hotel en hotel. Obviamente, al ser mamá soltera me trataba de llevar a todo, pero cuando empecé la escuela todo se complicó. Me afectó porque cuando me iba con ella me atrasaba mucho, o sea la frase ponte al corriente es lo peor que me puedes decir. Cuando me mudé a Estados Unidos me volví muy organizada, conocí lo que era la disciplina y la independencia porque estaba sola”, dijo en esa oportunidad.

Frida Sofía también aseguró que “sigo siendo una persona muy sola” y que “prefiero estar con mi perrito”.

Infancia llena de dolor

La joven que hoy tiene 29 años hizo un recuento de sus recuerdos de infancia donde asegura vivió una serie de abusos y violencia.

“Sí, violencia psicológica, pero también física. Tuve una infancia muy difícil, en realidad creo que no tuve infancia, y pienso que parte de mi madurez viene de eso. Puedo comportarme como una mujer hecha y derecha, pero de repente me dan unos berrinches de niña de tres años. Yo me siento tranquila con lo que he dado ya que todo me ha nacido del corazón; no soy mala persona y nunca lo he sido. Soy rebelde y digo groserías, soy muy aventada, pero eso no tiene nada que ver con el ser humano que soy”, explicó a ‘Quién’.