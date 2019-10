"El final del paraíso": ¿'Catalina' y 'Mariana' dejaron de lado los odios? Esto pasó en el último capítulo

Desde el inicio de “El final del paraíso” , los televidentes han sido testigos del enfrentamiento que existe entre Mariana y Catalina Santana. La joven siempre ha sentido que su madre es su mayor enemiga, así que por esta razón y en muchas oportunidades intentó acabar con ella. Pero a pesar de todo esto, el amor de madre es más fuerte, así que la agente de la DEA ha hecho de todo para que su hija recapacite y al parecer este momento al fin ha llegado.



En los últimos capítulos de la serie de Telemundo, se ha visto que la alianza que existía entre ‘Mano Negra’ y el cartel de ‘las Babys’ se ha destruido. Por esta razón es que ‘Mariana’ y ‘Moncho’ decidieron separarse de ‘Aaron Mondejo’ y esto los ha puesto en la mira, así que se encuentran encerrados esperando el momento correcto para escapar y regresar a Colombia.



'Mariana' se encuentra al borde de la desesperación al saber que encerrada no podrá hacer nada para proteger a su hija, así que decide hacer lo correcto y se comunica con Catalina Santana. Al parecer este podría ser el inicio de la reconciliación con su madre.



Catalina y Mariana estarían a punto de reconciliarse y deja el odio en el pasado (Foto: Instagram) Catalina y Mariana estarían a punto de reconciliarse y deja el odio en el pasado (Foto: Instagram) Catalina y Mariana estarían a punto de reconciliarse y deja el odio en el pasado (Foto: Instagram)

¿CÓMO FUE LA RECONCILIACIÓN DE CATALINA Y MARIANA?

'Mariana' y 'Poncho' se encuentran escondidos tras huir de “Mano negra”, pero la mayor preocupación que tiene la hija de Catalina Santana es salvar a su bebé, así que no tiene mejor idea que llamar a su madre para pedirle que la ayude.



La integrante del cartel de ‘las babys’ llama por teléfono a la agente de la DEA para pedirle que por favor la ayude y evite que su hija sea asesinada. 'Mariana' al borde de las lágrimas le dice que siente que el final está cerca y quiere que su bebé se quede con ella, así que 'Catalina' no duda en decirle que el amor de las madres es inmenso y son capaces de hacer todo por sus hijos.



Además, aprovechó la oportunidad para tratar de convencer a su hija de que cambie, ya que si ella lo decide puede pasar, pero 'Mariana' le dice que es difícil salir de ese mundo, así que nuevamente le suplica que salve a su pequeña que está junto a la hija de Jota.



Al parecer y de esta forma, la relación entre ' Catalina' y 'Mariana' podría tomar un buen rumbo, ya que ante el peligro, la agente de la DEA no dudará en proteger a su familia a pesar que en el pasado fueron grandes enemigas.



¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “EL FINAL DEL PARAÍSO”?

"El final del paraíso" es emitida de lunes a viernes por Telemundo en Estados Unidos, en el horario de las 9:00 pm (hora del este) / 8:00 pm (hora del centro).



Algunas horas después de su emisión, cada episodio es compartido con subtítulos en inglés a través de las plataformas digitales del canal – Telemundo.com–, incluida la siguiente app de Telemundo:



►►►Telemundo - Capítulos Completos, disponible para Android e iOS



También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para acceder a todos los contenidos de Telemundo Estados Unidos.