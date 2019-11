"El final del paraíso": ¿'La Diabla' y 'Mano Negra' serán capturados al final de la serie? 

“El final del paraíso” cada día está más interesante. ‘Catalina Santana’ está cada vez más cerca de descubrir toda la verdad sobre ‘Valeria Montes’ que en realidad es ‘La Diabla’ y de atrapar a ‘Mano negra’. Al parecer los días de fechorías de estos dos delincuentes podrían estar por acabar, ya que se encuentran en jaque.



Al inicio de la cuarta temporada de “Sin senos sí hay paraíso” , ‘Yésica Beltran’ regresó con un nuevo rostro e infiltrada como agente de la DEA para acercarse a ‘Catalina’ y destruirla. Pero a la par, tenía que hacer crecer el cartel de ‘Las babys’, así que tuvo que asociarse a ‘Mano negra’ y en conjunto empezaron a delinquir en Miami y Colombia. Con el paso del tiempo muchos de sus aliados se han puesto en su contra y ahora pretenden acabar con ellos y es así que en este momento se encuentran contra las cuerdas.



‘La Diabla’ y ‘Mano negra’ están viviendo los momentos más angustiantes de sus vidas. ‘Valeria Montes’ ha sido sorprendida por un grupo de manifestantes que fueron pagados por el ‘Titi’ para ponerla en evidencia y ella ha tenido que responder a las preguntas de ‘Catalina’ y ‘Natalia’.



Por su parte, ‘Mano negra’ fue traicionado por ‘Yésica’. La mujer decidió entregárselo a su exmujer que se presentó en un programa de TV para denunciarlo y contar la triste historia que vivió a su lado. Así que en este momento está frente a todos sus enemigos y entre ellos está ‘Sombra’ y ‘Santiago’.



¿QUÉ HARÁN LA DIABLA Y MANO NEGRA PARA LIBRARSE?

En el mitin de cierre de campaña del candidato ‘Alfonso Berrio’ se presentó un grupo de manifestantes con carteles que tenían el rostro de ‘Valeria Montes’ y le exigían que diga la verdad y confiese que ella es ‘La Diabla’.



Era evidente que eso no iba a suceder, sino, el principal plan que tenía el ‘Titi’ era ponerla nerviosa frente a las cámaras y sin duda, de su prometido.



En ese momento estaba presenta ‘Catalina Santana’ que llegó junto a ‘Natalia’ para interrogarla por lo que sucedido con ‘Calvo’ y al verse envuelta en este escándalo tuvo que dar una excusa para poder librarse de este bochornoso momento.



‘Valeria’ contó que era chantajeada por la ‘Diabla’ y que a pedido de ella tuvo que ingresar como infiltrada a la DEA para contar todos los pasos que daba la directora de la DEA y ‘Catalina’ le dijo que esto tendría que hablarse frente a un juez.



La mujer siguió con su historia y dijo que tenía las manos atadas ya que ‘Yésica’ secuestró a su hermanito menor que está muy enfermo y ella la iba a ayudar con la cura. Pero antes de acabar contó que la persona que podía respaldar su versión era ‘Albeiro’.



Por otro lado, ‘Mano negra’ está preso en el billar donde se encuentran ‘Sombra’, ‘Santiago’, ‘Emilia’ y el resto de sus aliados.



Ellos quieren acabar con él, pero el principal objetivo es que el hombre confiese todo y puedan quedar libres de toda culpa. ‘Mano negra’ asegura que se vengará de todos y no esperaba que hasta ese lugar iba a llegar su hijo ‘Alex’ y aquí podría empezar la caiga del mayor narcotraficante de Colombia.



Al parecer estos serían los últimos días de ‘La Diabla’ y ‘Mano Negra’ ya que ambos delincuentes se encuentran contra las cuerdas y esta vez no podrán librarse de la justicia.



¿EL FINAL DEL PARAÍSO LLEGA A SU FIN?

“El final del paraíso” emitirá su último capítulo el próximo lunes 9 de noviembre y los fans esperan que exista una nueva temporada. Además, sienten ansias por saber si realmente ‘La Diabla’ será descubierta y también esperan que ‘Catalina’ se reconcilie con su hija ‘Mariana’.



Son muchas las historias que se deben resolver con el final de la serie, sin embargo, esto podría dar pie a una nueva entrega que llegaría a las pantallas de Telemundo en algún momento del 2020.