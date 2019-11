“El final del paraíso”: ¿'Sebastián’ será capaz de traicionar a su familia por ‘Mano Negra’?

“El final del paraíso” entró a su recta final y existen muchos cabos por resolver. La situación se va tornando más difícil para ‘Catalina Santana’. ‘La Diabla’ parece que cumplirá con cada uno de sus planes, pero aún no se ha dado cuenta que ha surgiendo un nuevo enemigo que posiblemente pondrá las cosas más difíciles y se trata de ‘Alexander’, el hijo de ‘Aaron Mondego’. El joven ha decidido seguir con los negocios de su padre y convertirse en el nuevo ‘Mano Negra’.



El muchacho se ha establecido en Colombia y se encuentra sumando aliados para llevar a cabo sus planes. ‘Sebastián’, el hijo de ‘Catalina’ y ‘Santiago’ ha decidido sumarse a él, pero no por que sienta que es lo correcto, sino por un instinto de supervivencia.



Lo que no esperaba el nieto de 'Doña Hilda’ es que ‘Alexander’ lo pondría a prueba para que le demuestre su lealtad. ‘Sebastián’ nunca pensó que en sus manos estaba tomar una delicada decisión, pero al parecer el resentimiento que tiene por toda su familia lo llevará a cometer un gran traición.

¿SEBASTIÁN SERÁ CAPAZ DE TRAICIONAR A SU FAMILIA?

En el capítulo 67 de “El final del paraíso” se dio el encuentro entre ‘Sebastián’ y ‘Alexander’. Los mejores amigos nuevamente se prometen seguir juntos como siempre lo han hecho, pero el nuevo ‘Mano Negra', le pide al hijo de ‘Catalina’ que cumpla con un trabajo que demostrará su lealtad hacia él y le pide que le entregue a su padre.



El joven no lo duda, ya que siente mucho resentimiento por su padre a no prestarle la atención que él tanto deseaba, así que llamá a ‘Santiago’ para decirle que se encuentra en Colombia y está metido en un grave problema, así que necesita que lo rescate. El hombre sale de su escondite para ir por su hijo y ponerlo a buen recaudo, pero lo que no esperaba es que esto sería una trampa.



‘Santiago’ llega hasta el lugar pactado y se encuentra con un gran número de matones que lo atrapan y lo ponen de rodillas ante ‘Mano Negra’. ‘Sebastián’ aparece en escena con lágrimas en los ojos, ya que es consciente que ese momento puede ser el último de la vida de su padre.



‘Alexander’ llama a ‘Sebastián’ y le pregunta que si desea estar al lado de él para siempre, entonces tiene que hacer lo mismo que él hizo con ‘Aaron Mondego’ y es matar a su padre. El joven no sabe qué hacer, se encuentra entre la espada y la pared, ya que asesinar a su progenitor lo volvería en un asesino y traicionaría a toda su familia.