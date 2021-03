Flavia Laos ha dado mucho de qué hablar luego que se conociera su participación en el videoclip de la canción “Problema” de Daddy Yankee. La modelo compartió detalles de cómo fue que la convocaron a formar parte del clip de uno de los grandes exponentes de la música urbana.

En una entrevista con el diario El Comercio, Laos reveló que no tuvo que pasar un cásting, ya que la escogieron tras ver las fotos que comparte en su Instagram.

“Llegué a la producción por medio de una amiga que conocí en Miami, Georgina Mazzeo, que había salido en el video de Ozuna y de Daddy Yankee anteriormente. Le preguntaron si conocía a alguien linda y al toque les pasó mi contacto. Y yo feliz por la oportunidad. No tuve que pasar cásting, aprobaron mi participación con solo ver las fotos que envié y las fotos de mi Instagram”, detalló.

La también actriz contó que las grabaciones del audiovisual se realizaron bajo estrictas medidas de seguridad a fin de evitar que se filtre información.

“Durante las grabaciones, no se podía sacar celular, ni tomar fotos. De hecho te hacen firmar un contrato de exclusividad en el que te comprometes a no hablar de lo que está pasando. Daddy Yankee grababa delante mío, muy cerca de mí, pero no pude hablar con él porque cada quien estaba abocado al cien por ciento a lo suyo”, comentó.

Flavia Laos señaló que fue una experiencia increíble y quedó muy satisfecha con los resultado. “Fue una experiencia increíble, quedé satisfecha con el resultado y creo que ellos también quedaron satisfechos con mi trabajo, porque Marlon, que es el productor musical, me dijo que estaba feliz con mi participación y que me está considerando para otros proyectos”, subrayó la artista nacional.

