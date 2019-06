Forrest Gump: ¿qué pasó con los actores que hicieron de Forrest y Jenny?

Se acaban de cumplir 25 años del estreno de Forrest Gump, la película que se convirtió en un gran hito cinematográfico por su impecable libreto, interpretaciones, fotografía, música, ambientación y efectos visuales que nos contó la historia de un hombre con una leve discapacidad intelectual que a pesar de eso, lucha por sus sueños desde que era niño. Todos recordamos las aventuras de Forrest y Jenny desde que se hicieron mejores amigos en el bus escolar y esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué paso con los actores que interpretaron a Forrest y Jenny de niños?

La película se estrenó el 6 de julio de 1994 e inmediatamente se convirtió en uno de los mayores éxitos e hizo que Tom Hanks gané un Oscar por su actuación. Forrest Gump se basó en la novela homónima del escritor Winston Groom.

Tom Hanks, Robin Wrigth, Gary Sinise y Sally Field , fueron los encargados de contarnos cada una de las etapas de la vida de Forrest Gump, pero esto no hubiera sido posible sin la participación de Hanna Hall y Michael Conner Humphreys , los pequeños que interpretaron a Forrest y Jenny de niños.

¿Qué pasó con los actores que hicieron Forrest y Jenny de niños?

Hanna Halla tiene 34 años y alcanzó la fama a la edad de 9 años al interpretar a Jenny Curran en la famosa película Forrest Gump.



La joven estudio actuación y cine, así que logró papeles en la película de 1999 de Sofia Coppola, The Virgin Suicides, el remake de Halloween de Rob Zombie en 2007 , y Dying for the Crown , de 2018 . También obtuvo notas de invitado en la pantalla pequeña en Criminal Minds y Masters of Sex y asumió roles detrás de escena. Además de servir como asistente de dirección en producciones hechas por fans como Batgirl: Spoiled y There Will Be Brawl , Hall realizó trabajos de cámara en los cortos Noel y The Watch .



Por su parte Michael Conner Humphreys saltó a la fama a los 8 años al interpretar al joven Forrest Gump, pero no siguió con su carrera actoral, así que cuando creció se unió al ejército de los Estados Unidos en 2004.



En una entrevista para el Daily Mail, contó que se encontró con marines de la vida real mientras filmaba las escenas de la Guerra de Vietnam de Forrest Gump y esto fue lo que lo inspiró a alistarse y defender a su patria.



Durante su estancia en el ejército, todo el mundo lo llamaba Gump al igual que al verdadero Forrest de Alabama.



Las similitudes no se detienen ahí. También corrió una carrera de caridad de 10 kilómetros en 2014, y la multitud lo alentó con el canto de "Corre, Forrest, ¡corre!"



En el 2008 dejó el ejército para ir a la universidad a estudiar Relaciones Internacionales y en ese momento, el joven aseguró que no sabía que le deparaba el futuro y comparó su vida con una caja de bombones.



En 2011 regresó a la actuación y fue parte de la obra teatral "If All the Sky Were Paper". Para el 2020, estará como parte de la serie “Knight´s End”.