Freddie Mercury: Esta es la canción inédita interpretada por el vocalista de "Queen" | VIDEO

Una canción nunca antes oída de Freddie Mercury , el difunto vocalista de Queen , y el videoclip de la misma que lleva por título "Time Waits for No One" salió a la luz este jueves.

Esta es una versión del tema "Time" y fue grabada originalmente en abril de 1986 por Freddie Mercury junto al músico Dave Clark. para el álbum del musical que lleva el mismo nombre ("Time").

Fue precisamente Clark quien, después de dos años de trabajar en este proyecto, pudo estrenar esta canción interpretada por Freddie Mercury, quien luce su voz acompañado únicamente por un piano.

"Por primera vez en la historia, después de cuatro décadas enterradas profundamente en las bóvedas, una versión inédita de 'Time', grabada en 1986 por Freddie Mercury para el álbum conceptual del exitoso musical del mismo nombre, finalmente emergió después de dos años de trabajo del músico, compositor y productor de éxito mundial Dave Clark, un amigo de Freddie desde hace mucho tiempo, que utiliza el título completo de la canción, 'Time Waits For No One'", señala la descripción del video en YouTube.

"'Time Waits for No One' muestra a Freddie Mercury en su forma más convincente; una actuación completamente reducida, acompañada de solo un piano, que muestra una de las voces más amadas y que dejan de mostrar la música", agrega el texto que acompaña el clip.

"Time Waits for No One" fue hallado luego de una larga búsqueda realizada en los famosos estudios Abbey Road de Londres. En el álbum "Time" de Dave Clark, en el que participaron varios cantantes, Freddie Mercury cantó en este tema y otro titulado "In my defence".