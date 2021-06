Britney Spears viene luchando para controlar su propia vida y finanzas luego de un acuerdo legal que atribuye a su padre como tutor para gestionar sus asuntos. La princesa del pop lleva más de 13 años reclamando que se le retiren estos derechos a su padre James a través de mecanismos judiciales.

La lucha de Britney inició en el 2008 cuando su padre decidió legalmente tomar las riendas de su fortuna y de su vida personal teniendo como excusa que la cantante no era una persona estable, ya que se encontraba atravesando una crisis mental que perjudicaba su carrera.

Esta disputa volvió al ojo público tras el lanzamiento de Framing Britney Spears, un documental estrenado este año que cuenta lo difícil que ha sido la vida de la exestrella juvenil desde que su padre asumió su tutela.

¿Qué es la campaña #FreeBritney?

A través del movimiento #FreeBritney, cuyo significado en español es “Liberen a Britney”, sus fans piden a los tribunales que se le devuelva su autonomía a la princesa del pop debido a que se ha visto paralizada en cuanto a su situación financiera y personal.

Esta cruzada en la cultura pop ha originado que los medios internacionales sigan más de cerca el caso de la cantante en los últimos años. Incluso esta campaña ha dejado de ser virtual para trasladarse a las calles mediante protestas a favor de Britney.

¿Qué dijo Britney Spears en su audiencia judicial?

El último miércoles 23 de junio, la cantante Britney Spears levantó su voz de protesta en una audiencia judicial realizada en una corte de Los Ángeles.

De manera virtual, la estrella del pop testificó por primera vez para que se le quite la tutela que tiene su padre sobre ella por más de 13 años.

“Le he dicho al mundo que estoy bien y feliz (...) Estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir. Estoy tan enojada, es una demencia”, reveló la cantante de 39 años, según señaló la cadena CNN.

Britney Spears calificó esta tutela como “abusiva” y enfatizó que quiere ponerle un fin y “recuperar su vida”, pero sin tener que aprobar una evaluación médica. Además, exhortó a la justicia estadounidense que se le removiera el dispositivo intrauterino para tener la posibilidad de ser madre nuevamente.

“Quería quitármelo (el DIU) para poder intentar tener otro bebé, pero este supuesto equipo no me permite ir al médico a hacerlo porque no quieren que tenga más hijos”, declaró.

“Así que básicamente esta tutela me está perjudicando más que beneficiándome. Me merezco tener una vida. He trabajado toda mi vida”, aclaró.