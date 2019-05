Frida Sofía sobre Alejandra Guzmán: "Ya no hay respeto, ya no hay comunicación, ya no hay nada con ella" | VIDEO

Frida Sofía confirmó que Alejandra Guzmán tiene una relación amorosa con su expareja , pero también contó detalles de cómo se rompió la relación madre e hija a pesar de mostrarse muy unidas hasta el año pasado. La hija de la rockera sostuvo que ya no hay ninguna relación con la artista, ni siquiera de respeto. ¡UYUYUY!



En declaraciones para 'Suéltame la sopa' de Telemundo, Frida Sofía además de confirmar la relación entre Alejandra Guzmán y su expareja, contó los detalles que minaron su relación con la intérprete de 'Eternamente bella, bella". "No sé si es el ego, pero ya no hay comunicación, ya no hay respeto, ya no hay nada. No sabes lo que me duele decirlo".

Frida Sofía agregó que está molesta con su mamá porque anteriormente le coqueteó a uno de sus novios. "A pesar que se terminaron las cosas con un exnovio, mi mamá siguió una relación con él. Ella es muy sexy y guapa, pero sí me ha llegado a incomodar cuando vamos al barco se pone muy 'tochi', provocadora ¡Soy su hija! Por eso tuvimos una discusión".



Asimismo, Frida Sofía dijo que no tiene ninguna comunicación con Alejandra Guzmán desde hace varios meses. "Le escribí en Navidad y ni siquiera me respondió y para mi cumpleaños no me llamó... Ella siempre me decía, deja de competir conmigo y yo le decía que no hay ninguna competencia".



Agregó que siente como si hubiera sido por su madre y que ella ni siquiera la ha llamado. "La última vez que le hablé fue en Navidad y no me contestó y decidí yo tampoco hablar con ella. Yo amo a mi mami, pero a esta persona que está actuando de esta manera no la conozco. No sé si es la gente que la rodea o el ego", culminó Frida Sofía.



El conflicto entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán se habría iniciado el año pasado tras una fuerte discusión que ambas tuvieron y por la que la joven decidió quedarse a vivir en su departamento de Miami, mientras que la cantante se iba de gira por Estados Unidos y México.