Frida Sofía sobre Alejandra Guzmán: "Toda mi vida tuve que mentir y tuve que hacerla ver bien"

Frida Sofía , hija de Alejandra Guzmán , dio detalles de los problemas que enfrentó debido a las adicciones de su madre. La modelo y ahora cantante dio estas declaraciones en conversación con Pati Chapoy para el programa “Ventaneando”.

Según Frida, su madre asistió a un grupo de ayuda bastante conocido para superar sus adicciones al alcohol y las drogas.

“Hay grupos que ayudan al familiar del adicto. Mi mamá siempre tuvo problemas con eso; se llama Alanon y yo iba a eso”, contó la hija de la diva mexicana.

Frida Sofía también contó que era bastante joven cuando su madre inició la terapia, por lo que se generó una especie de “codependencia”. “No podía dormir sin saber que mi mamá iba a estar bien. Igual ella no se acuerda de todo eso, pero yo sí”, aseguró.

​Los problemas aumentaron para la joven de 27 años debido a las constantes recaídas de Alejandra Guzmán y la llevaron a mentir en reiteradas ocasiones, a fin de no se separarse de ella.

“Toda mi vida tuve que mentir y tuve que hacerla ver bien. De chiquita estábamos en un crucero y mi mama no salió del cuarto porque Gerardo Gómez de la Borbolla (expareja de la cantante) se fue y ella cayó en depresión total. Siempre cuidándola, de verdad. Si me ha lastimado mucho porque yo jamás en la vida la traicionaría así”, contó la modelo.

La hija de Alejandra Guzmán también precisó que si bien entiende los problemas que vivió su madre, considera que esta pudo hacer más por ella.

​“Cuando mi mamá estaba sobria ya era después de ir a una rehabilitación. Y no la culpo porque esta es una enfermedad bien fea (…) Yo sé que ella hizo lo que pudo, pero en cierto tiempo. Porque no hizo lo que pudo, como lo pudo haber hecho en realidad, con las ganas de ser madre y no amiga mía”, dijo Frida.

Finalmente, la hija de la cantante agregó que cometió los mismos errores de su madre, sobre todo en el tema de su adicción al alcohol, porque no tuvo una figura de autoridad que la corrigiera.