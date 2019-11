Frida Sofía vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Ahora la polémica hija de Alejandra Guzmán se peleó con Chiquis Rivera en el bar de un hotel tras la entrega de los 'Premios de la Radio'. Ambas casi se van a las manos, pero fueron detenidas por compañeros y personas que se encontraban en el lugar.



De acuerdo a lo que informaron los medios mexicanos, Frida Sofía fue contratada para ser la conductora de la alfombra roja de los 'Premios de la Radio', pero su actitud no fue del agrado de muchos, pues aseguran que trató despectivamente a algunos artistas que ella no conocía.

Pero la pelea entre Frida Sofía y Chiquis Rivera se desató en el bar del hotel donde se encontraban varios artistas que asistieron a la gala de los 'Premios de la Radio'. Aquí, la hija de Alejandra Guzmán al escuchar al cantante de Bronco, Lupe Esparza, pregunta '¿quién es ese?' de manera despectiva generando la molestia de Chiquis Rivera, quien la enfrentó y defendió la trayectoria del legendario intérprete.



Esta llamada de atención molestó mucho a Frida Sofía y comenzó a gritar groserías en medio de todos los presentes en el bar y se armó el escándalo que por poco termina en una descomunal pelea.

En medio de los insultos que ambas se dijeron en su enfrentamiento, testigos aseguran que Frida Sofía dijo una lamentable frase que dolió a Chiquis Rivera: "Por lo menos yo no tuve que perder a mi mamá para ser famosa".



"Esta 'little bitch' me estaba gritando 'perrita' y me hace señas de que 'venga', provocándome para una pelea, pero no tenía los pantalones para venir a enfrentarme, sino que me mandó a su seguridad", dijo Frida Sofía a la conductora de 'Suelta la Sopa'.

En las redes sociales circula un video en el que se puede ver a Frida Sofìa lanzando algunas palabras desde lejos y aunque no se ve a Chiquis Rivera en las imágenes, sí se nota la acalorada discusión que tuvieron durante este evento, sacado chispas frente a todos.

