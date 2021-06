Han pasado dos meses desde que Frida Sofía contó al periodista Gustavo Adolfo Infante que su abuelo Enrique Guzmán la tocó indebidamente cuando tenía 5 años. El patriarca de los Guzmán ya presentó una demanda contra su nieta hace unas semanas y Sofía recién señala que lo denunciará de manera formal.

Es así que el periodista señaló al programa “Sale el sol” que el jueves la cantante iniciará el proceso ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Testimonios de maestras, institutrices, escoltas, choferes y jardineros... mensajes, fotografías, videos, testimonios, además exámenes periciales, psicológicos y psiquiátricos, con algunos de los especialistas que verán el caso. Yo creo que va a estar muy fuerte” , afirmó Gustavo Adolfo Infante sobre las pruebas que presentaría Frida Sofía.

Cabe señalar que la joven publicó un video en sus redes sociales en el que explicó por qué no aguantaba más dicha situación y el motivo que la llevó a hacer tal denuncia.

“Durante la entrevista me solté y no pude callarme más. No soy una persona que se vende para contar su vida y llamarla una exclusiva, a muchos les cuesta entender que esta no fue una exclusiva que yo vendí, es la realidad de lo que ha sido mi vida”, comentó.

“Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron y me afectan todos los días”, concluyó.

