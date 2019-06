Gabriel Soto y el comentario machista hacia Geraldine Bazán por elegir trabajar y dejar a sus hijas con él | FOTOS

Nuevamente Gabriel Soto se encuentra en el ojo de la tormenta luego que sacara a relucir su lado machista y critique abierta y públicamente en Instagram a su exesposa Geraldine Bazán por elegir trabajar y no quedarse en su casa a cuidar a sus hijas. El actor mexicano tuvo que borrar el comentario tras la ola de críticas que le cayó encima de usuarios que le dijeron de todo.



Todo empezó cuando Geraldine Bazán posteó una foto en Instagram abrazando a una de sus hijas al despedirse, pues se separaría de ellas por un par de semanas debido a que participará en un proyecto de TV fuera de México.

"Me toco trabajar fuera de mi país, por un par de semanas, estoy muy contenta de hacerlo por este proyecto, muy feliz!! Estando ya en mi habitación estudiando para el rodaje de mañana reviso mi cel y me encuentro con esta foto que me recuerda que claro que se hacen sacrificios, en este caso estar lejos de ellas por estos días aunque no son muchos siempre es duro. Vale la pena!! Ellas reconocen y saben que mami está trabajando en lo que ama y apasiona por y para ellas. Y yo no puedo amarlas y extrañarlas más", escribió Geraldine Bazán.

Geraldine Bazán y su mensaje en Instagram tras despedirse de sus hijas. Geraldine Bazán y su mensaje en Instagram tras despedirse de sus hijas.

Sin embargo, a los minutos un comentario de Gabriel Soto llamó la atención de todos, pues todos lo interpretaron como una llamada de atención machista y como si estuviera molesto que ella cumpliera sus sueños y metas. "¿Cómo sacrificio? Si la elección de trabajar es tuya, porque necesidad ninguna, ya que yo pago todo para ellas y para ti".



Inmediatamente, estrellas y actores de la TV mexicana le mostraron su apoyo a Geraldine Bazán ante un golpe tan bajo de Gabriel Soto, quien al parecer sacó a relucir su verdadera personalidad machista de no querer que su expareja trabaje para que se quede al cuidado de sus pequeñas, mientras él sí se pasea por todos lados con su nueva conquista Irina Baeva.

Gabriel Soto y el comentario machista que le ha valido una lluvia de críticas. Gabriel Soto y el comentario machista que le ha valido una lluvia de críticas.

En redes sociales de México no hubo persona que no lo criticara, pues todos creen que a Gabriel Soto no le habría gustado quedarse tanto tiempo sin ver a Irina Baeva, quien tiene prohibido acercarse a las pequeñas.



También lo calificaron de 'poco hombre', 'estúpido', 'patán', 'ridículo', entre otros adjetivos que no le gustaron a Gabriel Soto, por lo que rápidamente borró el comentario del muro de Geraldine Bazán.

¿COMENTARIO FUE ESCRITO POR IRINA BAEVA?



Para algunos seguidores de Gabriel Soto este comentario contra Geraldine Bazán les parece extraño, ya que el actor había prometido llevar las cosas en paz con la madre de sus hijas, por lo que algunos sospechan que la verdadera culpable sería Irina Baeva, pues al igual como anteriormente había denunciado su exesposa, habría usado el celular del actor para dejarle este mensaje y así iniciar nuevamente una nueva guerra entre ambos que perjudicaría la estabilidad emocional de sus hijas.