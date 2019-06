Gabriel Soto justificó su mensaje machista a Geraldine Bazán por trabajar: "Yo estoy ahí para eso"

Todo un terremoto causó en la farándula mexicana el mensaje machista de Gabriel Soto contra su ex pareja Geraldine Bazán por elegir trabajar y dejar a sus hijas con él. Ahora que la artista recibió apoyo de la mayoría, el actor de Sortilegio se retractó, agregando que lo malinterpretaron, sin embargo, por el tono de sus palabras parecía más que se justificaba.

A través del programa Ventaneando, Gabriel Soto reconoció que estaba arrepentido por publicar en un mensaje que Geraldine Bazán no tenía necesidad de irse a trabajar a otro país por dos semanas y dejar a sus hijas porque "él pagaba todo por ellas".



"Sin duda alguna, no fue lo correcto, pero también se ha manipulado, bueno, se han ido por otro lado acerca del comentario que yo puse. Me han tachado de machista, de misógino. A ver, que quede claro, yo no tengo ningún problema en que las mujeres, y en el caso de mi ex, trabajen", dijo Gabriel Soto, quien borró el mensaje contra Geraldine Bazán después de recibir un aluvión de críticas.



Pese a las disculpas a medias de Gabriel Soto, el actor sostuvo que malinterpretaron su mensaje: "Donde yo puse el comentario, es porque ella puso que es un sacrificio que hace por y para mis hijas, cuando hay muchísimas mujeres que realmente no tienen el apoyo económico al 100% de sus ex parejas".



Para Gabriel Soto sí es un "sacrificio" que Geraldine Bazán tenga que alejarse por dos semanas para trabajar, aunque, agregó que, en cierta manera, "no hay necesidad".



"Si su elección de hacerlo es para su bien y para el crecimiento de su carrera, perfecto, aplaudible, pero no es un sacrificio que está haciendo por mis hijas, porque, finalmente yo estoy ahí para eso", sostuvo Gabriel Soto.



Así, Gabriel Soto dijo que fue un error hacer el mensaje público cuando pudo hacerlo en privado con Geraldine Bazán para mencionarle cómo se sentía.



"Por eso puse el comentario, pero empecé a leer todo y dije no, muy mal hecho, pero finalmente con las palabras que usó ella está dando a entender otra cosa que no es la realidad", agregó Gabriel Soto.



Gabriel Soto concluyó que las redes sociales deben ser tomadas con cuidado: "Yo pienso que las redes sociales para nosotros son una herramienta de trabajo, peor mucha gente se dedica a ventilar su vida privada, entonces, ya la red se convierte en una telenovela de la vida real, y la gente se siente con el derecho de opinar (...) Instagram vemos, realidades no sabemos", puntualizó.