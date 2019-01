Gabriela Spanic, la conocida ‘Usurpadora’, se malogró la cara

Atrás quedó ese rostro angelical que cautivó a millones en la telenovela ‘La Usurpadora’. Una vez más, Gabriela Spanic volvió a generar polémica.



La actriz publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, donde luce completamente irreconocible.

El abuso de cirugías y el exceso en la aplicación de bótox han hecho mella en el que fue considerado, hace algunos años, uno de los más bellos rostros de América.

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en llegar. ‘Estás hermosa, pero no te arruines la cara con cirugías ni inyecciones’ y ‘Se ve tan rara la parte de los pómulos... era más bonita al 100% natural... no sé por qué acuden tanto al cirujano, vean las consecuencias’, fueron algunos de los ácidos comentarios.