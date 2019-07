Gal Gadot publica video tocando el piano en bata y sin maquillaje

Gal Gadot , es una de las estrellas de cine más populares de Hollywood y se viene preparando para la segunda entrega de "Wonder Woman: 1984" en 2020.

Pero la actriz no solo destaca en las pantallas grandes, pues también tiene otras habilidades y lo acaba de demostrar con un video que publicó en Instagram.

La bella actriz de 34 años se mostró en un clip tocando el piano y sus fans se rindieron ante ella.

En el video, Gal Gadot aparece con una bata de baño y sin maquillaje. “Mostrando mis habilidades para tocar el piano loco” , fue la leyenda con la que acompañó el clip.

La publicación de "Wonder Woman" alcanzó a tener más de 700 mil reproducciones y sus fanáticos no tardaron en dejarle miles de piropos.

“Me encantan todos los detalles de tu vida, eres tan increíble, te amo tanto”, “eres tan hermosa”, “qué habilidades no tienes”, escribieron sus seguidores.

Gal Gadot es una actriz y modelo israelí. Ganó el título de Miss Israel 2004 y fue representante de su país durante el concurso de Miss Universo del mismo año en Ecuador.

Saltó a la fama internacional como actriz por su papel de Gisele Yashar en la saga "The Fast and the Furious", y más tarde fue la actriz protagonista de "Wonder Woman" (2017), interpretando a Diana Prince en el Universo extendido de DC Comics.