Gal Gadot provocó una oleada de críticas por un tuit acerca de la muerte de Stephen Hawking [VIDEO y FOTOS]

El pasado miércoles se produjo la muerte del físico Stephen Hawking, considerado como una de las mentes más privilegiadas de todos los tiempos. Ello provocó una serie de manifiestos en las redes sociales, viéndose algunos pronunciamientos de académicos y celebridades. Tal fue el caso de Gal Gadot, quien se volvió el centro de los comentarios por un tuit.



"Descansa en paz, doctor Hawking. Ahora estás libre de cualquier restricción física. Tu brillantez y sabiduría serán apreciadas para siempre", escribió Gal Gadot en Twitter. Estas palabras hicieron que no pocos usuarios reclamaran.



Algunos fueron muy críticos con Gal Gadot, quien será recordada por interpretar a Wonder Woman en las películas de DC Comics. No faltaron los que la acusaron de discriminar a las personas con una discapacidad física.



En contraparte, varios de los hinchas de la israelí salieron en su defensa, argumentando que ella no escribió tal manifiesto con un fin segregacionista. Ellos añadieron que los que habían disparado sus dardos contra Gal Gadot simplemente eran personas hipersensibles y que se quejan de todo lo que no les parece ‘políticamente correcto’.



Hay que indicar que Gal Gadot todavía mantiene el mensaje en su cuenta de Twitter, el cual está acompañado de una foto de Stephen Hawking. El tuit de la actriz se hizo con más de 53 mil likes.



(@GalGadot) (@GalGadot) Gal Gadot