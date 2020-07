Galilea Montijo es repudiada por ‘recomendar’ dar cachetadas a las niñas para evitar violaciones

¡REPUDIO TOTAL! La conductora del programa ‘Hoy’, Galilea Montijo , sufrió una avalancha de críticas por ‘recomendar’ a las madres de las niñas a darles cachetadas para que ellas eviten ser víctimas de violación sexual, una desafortunada declaración en un país donde el 99% de las denuncias por abuso permanecen impunes y por defender a su amigo Kalimba, quien está próximo a lanzar un libro en el que contará su experiencia en la cárcel tras ser acusado de abusar de una menor de edad cuando estaba en la cúspide de su carrera.

Como se sabe, hace 10 años el cantante Kalimba pasó varios meses en la cárcel luego que una menor de edad lo denunciara ante las autoridades de haberla violado tras llevarla a su habitación al término de una fiesta privada que realizó con un grupo de personas.

Precisamente, Galilea Montijo comentó el lanzamiento del libro del cantante de ‘Tocando fondo’ y sostuvo que una mujer que es violada no aparece al otro día en la portada del conejito. “Estábamos recordando cómo le destrozó la carrera esta chavita. Decíamos, alguien que te viola no sales al otro día en la portada del conejito”.

Pero no todo terminó ahí, pues la también actriz no dudó en ir más allá y culpar directamente a las mujeres de ser las responsables de que abusen de ellas. Además, cuestionó hasta qué punto “es o no violación, porque son las mujeres las que acceden a estar con el hombre”

“Hablo yo como mamá de un niño, no es que este a favor de la violación, no se me vengan encima… ¿Dónde comienza y dónde termina una violación?”, agregó Montijo, ante el silencio de sus compañeros del programa de Televisa.

CACHETADAS PARA EVITAR VIOLACIONES

Según Galilea se evitarían los abusos sexuales si las madres educan a sus hijas con cachetadas y así no entren con hombres a lugares que no deben.

“Yo desde los 13 años que me acuerde sabía que si entraba al cuarto con un señor (sabes) a qué fregados vas. También, mamás, unas cachetadas a las niñas”, siguió vociferando la artista del ‘Canal de las Estrellas’, en México.

REPUDIO EN REDES SOCIALES

Inmediatamente el nombre de Galilea Montijo se convirtió en tendencia en México y más de uno alzó su voz de indignación con las declaraciones de la conductora de TV e incluso le señalaron que son los hombres quienes deben ser educados para que no abusen ni violenten la integridad de las mujeres en su país y a cualquier edad.

@GalileaMontijo me tiene bloqueada... 😡 en fin... no me importa: GALILEA, sí hay que darles cachetadas a las niñas para que no las violen, a ti habría que darte una madriza para qué se te quite lo pendej4 — MariLi (@Liliana_0785) July 14, 2020

No @GalileaMontijo el abuso sexual infantil no se previene con unas cachetadas a las niñas eso solo perpetuaria el silencio y volvería más vulnerables a las niñas. Por personas como tu México es el primer lugar en abuso sexual. https://t.co/Y1oa2GKtBZ — 💪🏻la mamá de mefistófeles 😼 (@RiAraceli) July 14, 2020

@GalileaMontijo acabo de ver tus consejos para evitar el abuso sexual infantil y te recomiendo cerrar la boca e informarte, el abuso sexual no se previene con unas cachetadas a las niñas no seas pendeja — 💪🏻la mamá de mefistófeles 😼 (@RiAraceli) July 14, 2020

¿O sea la culpa es de la persona que violan?



¿Como que donde comienza y donde termina una violacion?



¿UNAS CACHETADAS A LA NIÑA? — Cesar T Weir (@LoQesDelCesar) July 14, 2020

¿En qué momento responsabilizas a una niña menor de edad por lo que le hace un adulto? @GalileaMontijo vergatitlán "Si te metes al cuarto de un señor solo ya sabes a lo que vas" https://t.co/oHdABPgwlT — The Marvelous 𝕻𝖆𝖒𝖔𝖓𝖘𝖙𝖗𝖚𝖔 (@pamonstruo) July 13, 2020