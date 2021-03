Galilea Montijo es una de las presentadoras de televisión más populares de México y la mayor virtud que la representa es que siempre ha sido muy directa para decir las cosas que piensa, tanto así, que nunca ha tenido reparo en hablar sobre su vida privada y mucho menos sobre las veces que ha estado enamorada.

Actualmente, la conductora de “Hoy” está casada con el político y empresario Fernando Reina. Ellos viven una hermosa historia de amor, pero antes que pase todo esto, Galilea se ha enamorado muchas veces y uno de los hombres de su vida fue Gilberto Sobrero.

Pero no todo ha sido positivo en la vida de la presentadora, ya que en 2007 le tocó vivir un momento muy desagradable debido a que la prensa se enteró que su novio trabajaba como albañil en Miami y esto hizo que los hombres de prensa la critiquen por tener una pareja con esa profesión.

GALILEA MONTIJO CONTRA LA PRENSA

En aquel entonces, Galilea Montijo defendió con agallas el oficio de su novio, Gilberto Sobrero, quien laboraba como albañil en Miami. La presentadora mexicana no escondió su molestia ante dichos comentarios, los cuales se hicieron sentir en forma negativa en algunos medios de comunicación y salió adelante a defender su historia de amor.

“Sí estoy molesta. Sí me molesta la forma en que se expresan; sobre todo los que tienen un micrófono y que tienen la oportunidad de hablar, de hacer y deshacer. Entonces, para mí, el trabajo de mi novio es más digno que el que tienen ustedes por más periodistas que sean”, arremetió la mexicana en una entrevista con La oreja (Televisa).

Un programa de TV siguió al novio de Galilea Montijo, descubriendo así que trabajaba en un edificio en construcción, cortando madera y mármol. Según la información difundida por dicho programa, la hermosa presentadora había mantenido este noviazgo en secreto y tenían planeado abrir un spa en la ciudad de Miami.

Aunque se molestó con los comentarios que cuestionaron el digno trabajo de Sobrero, Montijo declaró que no le afectan. “¿En qué va a afectar que alguien trabaje? En nada. Que se hagan comentarios despectivos a mí no me afecta, a mí no me afecta en lo absoluto. Que si comentan o no comentan de mí, en lo absoluto me afecta” dijo.

Finalmente, la relación se fue a pique y decidieron poner punto final a su noviazgo. Luego de esto, Galilea Montijo siguió con su vida y en 2011 llegó al altar con Fernando Reina que es un empresario y político muy reconocido de México.